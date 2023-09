Saints Row: Entwicklerstudio Volition wegen Umstrukturierung von Embracer geschlossen

Saints Row: Was passiert mit der Reihe nach der Schließung von Volition?

Die schwedischehat das Entwicklerstudio, das unter anderem für diebekannt ist, zum 31. August 2023 geschlossen. Dies teilten die Entwickler auf ihrer Website und auf Linkedin mit.Für die Fans des Saints Row-Franchise dürfteein herber Schlag sein, denn die Zukunft der Serie bleibt. Nachdem der letzte Teil wohl nicht die von Embracer erhofften Verkaufszahlen erreicht hat, sieht es für das abgedrehte Actionspiel aber vermutlich nicht besonders rosig aus.Im Juni 2023 kündigte die Embracer Group ein umfassendes Restrukturierungsprogramm an, um ihre Position in der Videospielindustrie zu stärken. Im Rahmen dieser Maßnahmen wurden die strategischen und operativen Ziele evaluiert, was zu der Entscheidung führte, das Studio Volition mit sofortiger Wirkung zu schließen. Diese Nachricht kam für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Volition überraschend und führte zu Verunsicherung und Besorgnis dieser.Volition erklärte in einem offiziellen Statement auf LinkedIn , dass die Mitarbeiter bei der Suche nach neuen Beschäftigungsmöglichkeiten unterstützt würden, um den Übergang so reibungslos wie möglich zu gestalten. Trotz der Schließung bedankte sich Volition bei seinen treuen Fans und Kunden weltweit für ihre Unterstützung und versicherte ihnen, dass sie für immer in ihren Herzen bleiben werden.Die Embracer Group hat jedoch bestätigt, dass sie weiterhinan der Saints Row-Franchise besitzt. Es ist allerdings unklar, wie die Entwicklung und Veröffentlichung zukünftiger Spiele aussehen wird. Wir hoffen natürlich, dass der schwedische Medienkonzern das Franchise in gute Hände gibt und Saints Row auch in Zukunft spannende und unterhaltsame Spiele hervorbringt.Angesichts der Schließung von Volition und der Ungewissheit über die Zukunft von Saints Row stellt sich die natürlich Frage nach der weiteren Entwicklung der Embracer Group. Nachdem das Unternehmen in den letzten Jahren einen beeindruckenden Wachstumskurs eingeschlagen hat, scheint es nun eine Kehrtwende zu geben. Falls ihr diese Nachricht bisher noch nicht mitbekommen habt, könnte es an derliegen. Die Nachrichten rund um das neue Rollenspiel aus dem Hause Bethesda überschatten derzeit fast alles.