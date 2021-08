Space Scavenger: Roguelike-Action lässt den Early Access hinter sich

Screenshot - Space Scavenger (PC) Screenshot - Space Scavenger (PC) Screenshot - Space Scavenger (PC) Screenshot - Space Scavenger (PC) Screenshot - Space Scavenger (PC) Screenshot - Space Scavenger (PC) Screenshot - Space Scavenger (PC) Screenshot - Space Scavenger (PC) Screenshot - Space Scavenger (PC) Screenshot - Space Scavenger (PC) Screenshot - Space Scavenger (PC) Screenshot - Space Scavenger (PC) Screenshot - Space Scavenger (PC) Screenshot - Space Scavenger (PC) Screenshot - Space Scavenger (PC) Screenshot - Space Scavenger (PC) Screenshot - Space Scavenger (PC)

Am 20. August 2021 haben Red Cabin Games ihr 2D-Action-Roguelike Space Scavenger für PC sowie Nintendo Switch veröffentlicht und den Early Access nach gut einem Jahr offiziell beendet. Der Download via eShop und Steam , wo die bisherigen Nutzerrewviews "sehr positiv" ausfallen, kostet jeweils 12,99 Euro. In der Spielbeschreibung heißt es: "Entwerfe, baue und steuere einzigartige Raumschiffe durch mysteriöse Alien-infizierte Galaxien und sammle Raumschiffteile,während du verzweifelt versuchst, das zu finden, was du einst Zuhause nanntest.Space Scavenger kombiniert Roguelike-Elemente wie Permadeath und in Echtzeit generierte Level mit dem Prinzip, unterwegs optimierte Raumschiffe zu bauen und entwerfen. Verbessere und optimiere das Kampfpotenzial und den Entwurf deines Raumschiffes, während du dich durch immer schwierigere Level kämpfst.Beim Sammeln von Raumschiffteilen und Erforschen von sonderbaren Planeten wirst du auf Waffen, Defensiv- und Nützlichkeitsmodule stoßen, die alle einzigartige Fähigkeiten besitzen. Hab immer ein Auge auf deine Munitions- und Energielevel, um stets bereit für einen kommenden Kampf zu sein, Deine Fähigkeit, den Entwurf deines Raumschiffes ständig anzupassen und zu verbessern, während du neue Teile findest, wird der Unterschied zwischen Überleben und dem sicheren Tod sein.Teste dein Einfallsreichtum, indem du an der täglichen Online-Herausforderung teilnimmst, bei der Spieler versuchen, die beste Punktzahl des Tages mit denselben Voraussetzungen zu erreichen. Vergleiche deine Ergebnisse mit anderen und schau dir ihre Raumschiff-Entwürfe im Menü der täglichen Herausforderung an."Letztes aktuelles Video: SwitchTrailer