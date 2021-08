The Garden Path: Gartenabenteuer erscheint nach Kickstarter-Erfolg auch für Switch

Screenshot - The Garden Path (PC) Screenshot - The Garden Path (PC) Screenshot - The Garden Path (PC) Screenshot - The Garden Path (PC) Screenshot - The Garden Path (PC)

Am 21. Juli 2021 hatte Solo-Entwickler Louis Durrant alias carrotcake eine Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung seiner Lebenssimulation The Garden Path lanciert. Am 20. August ging diese erfolgreich zu Ende. Insgesamt haben 1.097 Unterstützer 30.474 Pfund zugesagt und damit neben der PC-Fassung auch eine Umsetzung für Nintendo Switch sowie einen lokalen Mehrspielermodus als Zusatzziele erreicht.Im Spiel kümmert man sich um einen abgeschiedenen Garten, den man in aller Ruhe hegt und pflegt, während allerlei ungewöhnliche Besucher vorbeischauen. Auf Steam kann man das noch in diesem Jahr erscheinende Gartenabenteuer bereits auf die Wunschliste setzen, auf itch.io eine kostenlose Demo ausprobieren.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer