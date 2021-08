Mars Colony Builder: Marsianische Aufbau-Strategie im Anflug

Screenshot - Mars Colony Builder (PC) Screenshot - Mars Colony Builder (PC) Screenshot - Mars Colony Builder (PC) Screenshot - Mars Colony Builder (PC) Screenshot - Mars Colony Builder (PC) Screenshot - Mars Colony Builder (PC) Screenshot - Mars Colony Builder (PC) Screenshot - Mars Colony Builder (PC) Screenshot - Mars Colony Builder (PC) Screenshot - Mars Colony Builder (PC) Screenshot - Mars Colony Builder (PC)

Mit dem Mars Colony Builder von Dark Star Studio befindet sich ein weiteres Aufbau-Strategiespiel auf dem roten Planeten in der Mache, das über PlayWay und GameHunters für PC erscheinen soll. Einen anvisierten Veröffentlichungszeitraum gibt es zwar noch nicht, aber auf Steam kann man den folgendermaßen beschriebenen Titel bereits auf die Wunschliste setzen: "Schaffen Sie futuristische Städte, entwickeln Sie die Infrastruktur, machen Sie Entdeckungen, erkunden und erweitern Sie - einfach gesagt, bauen Sie als Erster eine Siedlung auf der Marsoberfläche!Haben Sie jemals daran gedacht, einen Rover für einen Nachbarn zu haben, eine rote Wüste vor dem Fenster und eine Erde, die über Ihnen am Himmel scheint? Nun, es ist höchste Zeit, dass Sie es tun! Willkommen in der Stadt der Zukunft. Wir haben einen großartigen öffentlichen Verkehr, effiziente Sonnenkollektoren, vollautomatische Häuser und unbegrenzten Wohnraum. Lebensmittel sind billig, technologisch fortschrittlich und die Menschen (zusammen mit Robotern) liebenswürdig. Mars Town ist ein Moonshot-Projekt (oder sollten wir sagen - Marshoot?), Das die Welt verändern wird! Das einzige, was noch zu tun bleibt, ist… es zu bauen! Und Sie wurden ausgewählt, um diesen Prozess zu starten.Entwickle das Land und baue Straßen, damit die Stadt weiter expandieren kann. Sie haben eine Armee von Rovers und Droiden zur Verfügung, also sollten Sie sie besser nutzen! Errichten Sie die erforderlichen Gebäude und konzentrieren Sie sich dann auf das, was Ihnen am wichtigsten ist - Technologie, Unterhaltung, Terraforming oder Entdeckungen? Verbessern Sie die Lebensqualität auf dem Mars und machen Sie alles in Ihrer Macht stehende, damit die Stadt gedeiht.Es gibt eine Welt jenseits der Kuppeln der Stadt - und nichts kann Sie davon abhalten, sie zu erkunden! Stellen Sie Leute ein oder programmieren Sie Droiden und begeben Sie sich ins Unbekannte! Füllen Sie die leeren Stellen auf den Karten aus - reisen Sie durch das Land und finden Sie Orte, die genau richtig sind, um neue Städte zu errichten. Denken Sie an eine Lieferkette, da Sie diese benötigen, um den Außenposten mit Lebensmitteln und Ressourcen zu versorgen.Um autark zu werden, müssen Sie Ressourcen gewinnen. Der einfachste Weg, dies zu erreichen, besteht darin, eine Lagerstätte zu finden und sie dann abzubauen. Dieser Prozess erfordert ein spezialisiertes Team und eine geeignete Ausrüstung. Machen Sie keinen Fehler - es sieht nur einfach aus, aber das Wichtigste ist, dass es tatsächlich funktioniert. Die Marsoberfläche ist äußerst lebensfeindlich, und Sie benötigen alle Arbeitskräfte, die Sie bekommen können.Finden Sie ein Gleichgewicht zwischen Stabilität und Erkundung. Erwerben Sie finanzielle Unterstützung, um die Kolonie zu stärken, die Siedlung zu erweitern und den Menschen das Gefühl zu geben, unter den großen Kuppeln zu Hause zu sein. Aber Vorsicht, niemand weiß, was Sie während des Kolonialisierungsprozesses finden können ... Machen wir es uns gemütlich und sehen, was passiert!"Letztes aktuelles Video: Trailer