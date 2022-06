Spellforce 3 Reforced: Trailer zum Verkaufsstart auf Xbox und PlayStation

Wir schreiben das Jahr 518. Die Rebellion der abtrünnigen Magier, auch die Magierkriege genannt, ist von der Krone erstickt worden – ein Pyrrhussieg: Ganze Gebiete versanken in Anarchie, Flüchtlinge überfluteten auf der Suche nach Schutz die Lande und eine mysteriöse, todbringende Seuche mit dem Namen „Blutbrand“ brach aus und verbreitet sich nun rasend schnell.In Zeiten wie diesen klammern sich die Menschen an jeden Grashalm der Hoffnung, den sie am Abgrund ihrer Existenz zu fassen bekommen. Die Reinheit des Lichts, angeführt von einem Mann namens Rondar Lacaine, sieht in den Magiern die Wurzel allen Übels – und predigt, nur die zweite Ankunft Aonirs, des Vaters aller Götter, könne der Eo ihre einstige Herrlichkeit zurückbringen!