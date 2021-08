XEL: Von Zelda inspiriertes Action Adventure für PC und Konsolen angekündigt

The Legend of Zelda

Erforscht die geheimnisvolle Welt von XEL und deckt ihre dunkle Vergangenheit auf

Eine lebendige Oberwelt und herausfordernde, Zelda-ähnliche Dungeons warten darauf, erkundet und gemeistert zu werden

Prügelt und kämpft euch durch Scharren von durchgedrehten Robotern und stellt euch der exotischen Tierwelt von XEL

Springt durch die Zeit, löst Rätsel und nutzt euer Arsenal an Gadgets, um geheime Pfade zu entdecken

Ein klassisches Top-Down-3D-Action-Adventure mit dynamischen Kameraschwenks, um immer dicht am Geschehen zu bleiben

XEL bietet ein gut durchdachtes Kampfsystem mit verschiedenen Angriffen und Combos, sowie Ausweichmöglichkeiten, Paraden und Gadgets

Sammelt Kerne, um einzigartige Fähigkeiten zu erlangen, die es euch ermöglichen, durch die Zeit zu springen

Dungeons und Rätsel im Zelda-Stil fordern nicht nur euer Köpfchen, sondern auch euren Mumm

Erlebt eine fesselnde Sci-Fi-Fantasy-Story, die großen Wert auf Erzählung, Kampf und Rätsel legt

Trefft auf unvergessliche Charaktere und führt witzige und charmante Dialoge

Screenshot - XEL (PC) Screenshot - XEL (PC) Screenshot - XEL (PC) Screenshot - XEL (PC) Screenshot - XEL (PC) Screenshot - XEL (PC) Screenshot - XEL (PC) Screenshot - XEL (PC) Screenshot - XEL (PC) Screenshot - XEL (PC) Screenshot - XEL (PC)

Mit XEL haben die Hamburger Entwickler Tiny Roar und Publisher Assemble Entertainment ein 3D-Action-Adventure im Stil vonangekündigt, das im Frühjahr 2022 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen soll. Auf Steam und GOG kann man das sowohl Fantasy- als auch Sci-Fi-Elemente bietende Abenteuer bereits auf die Wunschliste setzen.Spielbeschreibung des Herstellers: "XEL ist ein Sci-Fi-Fantasy 3D-Action-Adventure, in dem ihr in die Rolle von Reid schlüpft, die auf der fremden Welt XEL Schiffbruch erlitten hat. Ohne Erinnerungen an ihr früheres Leben liegt es nun an euch, ihre Vergangenheit und ihre Verbindung zu XEL in Erfahrung zu bringen. Wappnet euch mit Schwert und Schild, während ihr die Oberwelt von XEL erkundet und taucht in herausfordernde Dungeons im Zelda-Stil ein, voller unvorhergesehener Bedrohungen und kniffliger Rätsel. Schaltet neue Moves frei, findet clevere Gadgets und nutzt eure Fähigkeiten, um durch Raum und Zeit zu springen. Während Reid tiefer in die Geheimnisse von XEL eintaucht, findet sie einen endlosen Kreislauf der Zerstörung vor. Wird sie in der Lage sein, sich daraus zu befreien - und was wird es kosten?"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer