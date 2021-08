Stray Blade: Action-Rollenspiel aus Berlin mit leuchtenden Farben angekündigt

(...)





Der oder die Abenteurer:in und Boji verfügen jeweils über einen eigenen Talentbaum.

Als Krieger:in gewinnt der oder die Abenteurer:in durch Kämpfe an Erfahrung, während Boji als Tüftler seine Erfahrung durch das Sammeln von Wissen über die Geschichte steigert. (...) Jede Entdeckung bringt Schätze mit sich. Finde seltene Materialien, Rezepte, Waffen, Überlieferungen aus der Vergangenheit und atemberaubende Orte."



Der Berliner Entwickler Point Blank Games hat das farbenfrohe Action-Rollenspiel Stray Blade angekündigt, das intensive Kämpfe und viel Erkundung aufbieten soll. Publisher 505 Games wird das Spiel im Jahr 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X/S sowie den PC (Steam, Epic Games Store) veröffentlichen.In diesem Titel erkundet der Spieler das uralte Tal Acrea - und zwar als abtrünniger Abenteurer mit seinem Gefährten, dem "Xhinnon-Wolf" Boji. Um wieder Frieden im Land einkehren zu lassen, muss die Geschichte des vergessenen Tals enthüllt werden. Zusätzlich meistert man im Laufe des Spiels die Mächte der drei acreanischen Metalle."Stelle in diesem Action-Rollenspiel in herausfordernden Kämpfen dein Können auf die Probe, während du die uralten Ruinen einer rätselhaften Zivilisation erkundest. In Legenden erzählt man sich von Acrea, dem Verlorenen Tal, einem wilden und überwucherten Ort, an dem große Macht schlummert. Du hast dieses vergessene Land gefunden – und bist gestorben. Nach einer Weile wurdest du wie durch ein Wunder wieder zum Leben erweckt, doch das hat seinen Preis: Du bist nun an dieses Land gebunden.Mit deinem treuen Begleiter Boji an deiner Seite machst du dich nun auf, um in diesem verwüsteten und vom Krieg zerrütteten Land das Gleichgewicht wiederherzustellen und deine Freiheit zurückzuerlangen. Dabei erkundest du verschollene Städte und die gewaltigen Thronsäle mächtiger Gottkönige. Je tiefer du in ihre Geheimnisse vordringst, desto tödlicher werden die Gegner, die sich dir in den Weg stellen. (...) Nutze deine Erkenntnisse, um die Relikte der Vergangenheit zu zerstören und den Frieden wiederherzustellen.Jeder Sieg hinterlässt eine Spur in der Welt und so wird der Wandel zum ewigen Begleiter auf deiner Reise. Selbst wenn du stirbst, bleibt die Zeit nicht stehen. Kehre an die Stätten deiner Siege zurück und sieh, welche Veränderungen du bewirkt hast. Doch sei auf der Hut! Mit deinen Taten werden auch die Herausforderungen wachsen.Dank des extrem flexiblen Kampfsystems kannst du mit blitzartige Reaktionen und präzisen Angriffen das Kampfgeschehen kontrollieren. Gegnerische Angriffe vorauszusehen ist hier ebenso wichtig wie blitzartige Reaktionen im Klingenwirbel – hier entfaltet sich mit Nahkampfwaffen die Spannung eines klassischen Showdowns.