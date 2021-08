City Game Studio: Die Gründung einer eigenen Videospiele-Firma verlässt den Early Access

Game-Engines entwickeln oder mieten

Spielangebote erhalten/veröffentlichen

Kauf oder Miete mehrerer Gebäude

Entwicklung und Verwaltung eines digitalen Shops

Spiele der Wettbewerber knacken

Neue Spielgenres freischalten

Die Konkurrenz ausspionieren

Personal einstellen

Marketingkampagnen organisieren

Organisation und Teilnahme an Kongressen

Unternehmen aufkaufen

Durchführung von Verträgen, die Ihre Mitarbeiter schulen

Portierung von Spielen auf mehrere Konsolen

Gestalten Sie Ihr Firmenlogo

Verwalten Sie die Zeitpläne Ihrer Mitarbeiter

Erhalten Sie die Auszeichnung Spiel des Jahres

Mikrotransaktionen

Exklusives Konsolenspiel

Beutekästen

Amüsieren Sie sich

Am 24. August 2021 hat das französische Binogure Studio die nach eigenen Angaben von Titeln wie Game Dev Story SimCity und Mad Games Tycoon inspirierte sowie auf der Godot Engine basierende Videospiel-Firmen-Simulation City Game Studio für PC veröffentlicht und den Early Access nach zweieinhalb Jahren offiziell beendet. Auf itch.io und Steam , wo die Nutzerreviews bis dato "sehr positiv" ausfallen, wird aktuell ein Launch-Rabatt von 25 Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 15,99 Euro bzw. 15,99 Dollar gewährt. In der Spielbeschreibung heißt es: "Januar 1975, du gründest deine eigene Videospiel-Firma. Du mietest eine kleine Wohnung die dir erlaubt dein erstes Spiel zu entwickeln. Schnell werden deine Spiele erfolgreich, doch um weiter zu wachsen musst du umziehen. Im nächsten Augenblick stellst du bereits Designer ein, um die Grafik deiner Spiele zu verbessern.Dann kommen noch Coder und Tester – aber ein Problem bleibt vorhanden, selbst wenn deine Spiele perfekt sind, hast du nicht genug Fans um sie selbst zu veröffentlichen und dein Studio profitabel zu machen. Du musst dich an Spiele-Publisher wenden die deinen Spielen den letzten Schliff verpassen! Nur eine Aneinanderkettung von Erfolgen ermöglicht dir von all den Publishern loszukommen! Darüber hinaus wirst du die Möglichkeit haben, selbst ein Publisher zu werden! Dann bist du bereit den Markt zu dominieren und deine Konkurrenz zurückzukaufen!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: TerminTrailer