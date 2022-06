Marvel's Midnight Suns: Neuer Trailer zeigt Venom und Spidey

Aus X-COM wird X-Men



Hulk auf der falschen Seite?

Der brandneue CGI-Trailer für die rundenbasierten, taktischen Kämpfe verschiedener Marvel-Helden, stellt euch neue Spielfiguren auf der guten und bösen Seite vor. Auch ein Release-Datum steht.Wo Firaxis draufsteht, sind spannende Auseinandersetzungen mit übellaunigen Aliens oder neuerdings einer machtbesessenen Hexe auf einer taktischen Ebene drin. In Marvel’s Midnights Suns habt ihr – neben einer eigens erstellten Spielfigur – die Kontrolle über eine große Auswahl von Marvel-Helden, die sich gegen die mächtige und ungnädige Zauberin Lilith und ihr Gefolge stellen.Auch sie bekommt Verstärkung, sogar der Hulk scheint dem neuen Trailer zufolge, ihrem grün schimmernden Charme zu erliegen und prügelt in ihrem Namen auf seine Ex-Kollegen ein. Da hilft es augenscheinlich wenig, dass auf der guten Seite Venom und Spider-Man zu Hilfe eilen, um das Gleichgewicht zu wahren.Der neue Trailer zeigt allerdings abermals nur actionreiche CGI-Sequenzen, die mit dem eigentlichen Gameplay eher wenig zu tun haben – schade! Denn langsam wird es Zeit, die geneigte Spielerschaft mit überzeugendem Gameplay heiß zu machen. Bereits am 07. Oktober darf auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series S|X rundenbasiert losgeprügelt werden.