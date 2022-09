Marvel’s Midnight Suns: Neuer Releasetermin und Prequel-Shorts angekündigt

Firaxis gegen Striking Distance

Prequel-Shorts ab dem 31. Oktober

Die kürzlich mitgeteilte Verschiebung des neuen rundenbasierten Strategiespiels im Marvel-Universum sorgte für das Gegenteil von Verzückung. Der nun neu angepeilte Launch-Termin liegt allerdings nicht in weiter Ferne.Stand vor kurzer Zeit noch eine Verschiebung von Marvel’s Midnight Suns auf einen unbestimmten Termin im Jahr 2023 im Raum, sorgt die neue Terminierung für deutlich bessere Laune: Bereits am 2. Dezember können Spieler mit ihrem Superhelden-Team antreten, um der durchgeknallten Hexe Lilith das Handwerk zu legen – allerdings nur auf PC, PS5 und Xbox Series, die Versionen für PS4, One und Nintendo Switch folgen später und haben aktuell noch keinen genauen Termin.Dass Marvel’s Midnight Suns Potential hat, steht nicht zuletzt aufgrund der großen Erfahrung der X-COM-Erfinder von Firaxis, die hier ebenfalls als Entwickler dienen, so gut wie außer Frage. Auch die bereits gezeigten Trailer lassen auf effektvolle und wuchtige Rundenstrategie hoffen, die nicht nur Marvel-Fans in ihren Bann ziehen könnte.Ein Problem ergibt sich allerdings aus dem gewählten Start für den Verkauf: Denn am gleichen Tag erscheint ebenfalls das heißerwartete Horror-Titel The Callisto Protocol , das zwar auf eine etwas andere Zielgruppe abzielt, bei effektgeilen Spielern mit Hau-Drauf-Faible gibt es hier wohl auch eine Schnittmenge. Es bleibt also genauso spannend, sich hier die Verkaufszahlen der dann folgenden Wochen anzusehen, wie beim Kampf von God of War Ragnarök und Skull & Bones von Ubisoft, die ebenfalls beide gleichzeitig am 9. November in den Verkaufsregalen landen.Zeitgleich mit der Verkündung des Release-Termins für Marvel’s Midnight Suns, kündigt der Publisher die Prequel-Shorts zum Spiel an. Diese erzählen wöchentlich die Vorgeschichte zu den Ereignissen und Figuren, der erste Teil ist ab dem 31. Oktober auf YouTube verfügbar. Die Eröffnungssequenz kann schon heute angesehen werden – das gilt auch für den neuen Gameplay-Trailer, der „euer Leben unter Legenden“ näher beleuchtet und weitere Spielszenen zeigt.