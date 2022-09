Marvel's Midnight Suns: Fähigkeiten von Magik im neuen Video

Magik mit Portal-Fähigkeiten

Eine kleine Verschiebung hält die Macher des kommenden, rundenbasierten Strategiespiels nicht davon ab, neue Trailer zu den Charakteren rauszuschieben. Heute zeigt Illyana Rasputin, was sie draufhat.Aufgrund qualitativer Anpassungen haben die Entwickler von Firaxis den Termin von Marvel’s Midnight Suns auf den 2. Dezember verschoben. Ein neuer Gameplay-Trailer soll die Wartezeit verkürzen.Im Trailer ist zu sehen, dass Magik nicht nur mit ihrem Schwert gut umgehen, sondern auch magische Portale beschwören kann. Die sind in der Lage, die Gegner gleich in Scharen zu schlucken und beim Ausspucken nehmen die Unholde dermaßen viel Schaden, dass sie gleich von der Bildfläche geputzt werden.Dazu kann Magik schon zu Beginn eines Kampfes ihren Skill Limbo’s Griff einsetzen und sich bei jedem ihrer Angriffe über zusätzlichen Schaden freuen. Jedoch werden alle, die auf das Spiel warten am Anfang des Trailers auf den Umstand hingewiesen, dass es in Marvel’s Midnight Suns ungeliebte Mikrotransaktionen geben wird.Wie und ob sich die Kauferei auf das fertige Spiel auswirken wird, bleibt abzuwarten. Man kann sicherlich davon ausgehen, dass einige, besonders starke Helden oder deren Fähigkeiten hinter der Paywall geparkt werden.Marvel’s Midnight Suns erscheint am 2. Dezember zuerst für PC, PS5 und Xbox Series, die Versionen für PS4, Xbox One und Switch folgen zu einem späteren Zeitpunkt.