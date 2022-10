Marvel's Midnight Suns: Moderate Systemanforderungen, aber lange Spielzeit

Marvel's Midnight Suns: Die Systemanforderungen

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Prozessor: Intel Core i5 4430 oder AMD Ryzen 3 2200G

Arbeitsspeicher: 8 GB

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 960 oder AMD Radeon RX 470

Videospeicher: 4 GB

Festplattenspeicher: 60 GB

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Prozessor: Intel Core i7 5700 oder AMD Ryzen 5 2600X

Arbeitsspeicher: 16 GB

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1070 oder AMD Radeon RX 5700

Videospeicher: 8 GB

Festplattenspeicher: 60 GB

Wie lang wird Marvel's Midnight Suns?

Nur noch wenige Wochen dann steht Marvel's Midnight Suns vor der Tür. Angesichts des baldigen Releases verrieten die Entwickler jetzt zwei wichtige Informationen.Zum einen sind die finalen Systemanforderungen bekannt, die vor allem für PC-Spieler natürlich wichtig sind zu wissen. Zum anderen sprach Firaxis Games in einem Livestream über die ungefähre Spielzeit des kommenden Strategiespiels.PC-Spieler können ein wenig aufatmen, denn der Ausflug in die Welt von Marvel's Midnight Suns verlangt keine High-End-Hardware. Ein bisschen Power sollte aber dennoch vorhanden sein, um hohe Bildwiederholraten zu erhalten.Minimale Anforderungen:Empfohlene Anforderungen:Leider haben die Entwickler bei Steam nicht angegeben, für welche Auflösung und Bildwiederholrate die jeweiligen Anforderungen gelten.Während die Anforderungen sich im Rahmen halten, wird es bei der Spielzeit deutlich umfangreicher. Im Entwickler-Livestream beantwortete Creative Director Jake Solomon die Frage nach der Spielzeit recht eindeutig: Etwa 40 bis 45 Stunden werden für einen Durchlauf benötigt, sofern ihr nur der Hauptgeschichte folgt.Wer hingegen auch die optionalen Inhalte verfolgt und Nebenmissionen absolviert, der darf sogar mit 80 Stunden und mehr rechnen. Hinzu kommt natürlich noch der gewählte Schwierigkeitsgrad, der ebenfalls Einfluss auf die Spielzeit nimmt.Grundsätzlich lässt sich zusammenfassen: Marvel's Midnight Suns wird kein kurzes Intermezzo werden. Stattdessen müsst ihr zum Durchspielen schon ordentlich Freizeit einplanen.Zum Glück erscheint Marvel's Midnight Suns am 2. Dezember für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X | S. Somit könnt ihr theoretisch die kurz darauf folgenden Weihnachtsfeiertage intensiv nutzen.Letztes aktuelles Video: The Awakening | Official Announcement Trailer