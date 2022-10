Marvel's Midnight Suns: Alle Infos zum Inhalt des Season Pass

Marvel's Midnight Suns: Die Inhalte des Season Pass

DLCs noch ohne genauen Releasetermin

Zum Release am 2. Dezember 2022 wird Marvel's Midnight Suns bereits ein ziemlich umfangreiches Spiel . Wer danach noch mehr möchte, der kann zum Season Pass greifen.Dieser wird, wie 2K Games mitteilt, insgesamt vier Erweiterungen beinhalten, die euch Zugang zu neuen Helden und mehr gewähren. Alle DLCs sollen zudem im Laufe des kommenden Jahres erscheinen.Der Season Pass von Marvel's Midnight Suns fokusiert sich darauf, das eh schon üpigge Repertoire an Superhelden um weitere Kämpfer zu erweitern. Die vier DLCs bringen Deadpool, Venom, Morbius und Storm mit ihren jeweils ganz eigenen Fähigkeiten zu den Midnight Suns.Neben den neuen Helden enthält jeder DLC außerdem neue Storymissionen, ein Upgrade für die Abtei und frische Skins und Outfits für eure Heldenarmee. Apropos Skins: Zusätzlich erhalten Käufer des Season Pass das Legendary Premium Pack, welches am Tag der Veröffentlichung von Marvel's Midnight Suns 23 sogenannte Premium-Skins umfasst.Mit dem Premium Pack erhalte Helden wie Captain America, Wolverine, Doctor Strange, Iron Man, Spider-Man und weitere noch zusätzliche Skins. Eine genaue Liste der neuen Outfits findet ihr auf der Spielwebseite Zu welchen Zeitpunkt die DLCs erscheinen werden, ist derweil aber noch nicht geklärt. Seitens 2K Games gibt nur die Ansage, dass alle vier Pakete 2023 erscheinen sollen – angefangen mit dem Deadpool-DLC.Bis dahin muss uns aber erst einmal das Hauptspiel erreichen, welches schon bald erscheint. Der Release von Marvel's Midnight Suns ist am 2. Dezember für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X | S.Letztes aktuelles Video: The Awakening | Official Announcement Trailer