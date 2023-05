Marvel's Midnight Suns: PS4- und Xbox One-Version erscheinen noch, Switch-Umsetzung aber nicht mehr

Marvel's Midnight Suns: Ein letzter DLC, dann ist Schluss

Die Zukunft von Firaxis

Das Finale fürist gekommen: In wenigen Tagen erscheint das Strategiespiel auch für die alten Konsolen. Nur diegeht trotz zuvor anderslautender Ankündigungaus.Dies hat Publisher 2K Games in einer Pressemitteilung verlautbaren lassen – wenn auch nur in einem kleinen Satz. Während Marvel's Midnight Suns wie geplant amerscheint, schauen Besitzer auf der Nintendo Switch in die Röhre. Die Entwicklung dieser Version wurde ohne die Angabe von Gründen eingestellt.Ob es Marvel's Midnight Suns aufgrund technischer Schwierigkeiten nicht auf die Nintendo Switch schafft, bleibt somit reine Spekulation. Gut möglich aber auch, dass 2K Games lediglich das Kapitel beenden möchte, nachdem Marvel's Midnight Suns die finanziellen Erwartungen bislang nicht erfüllen konnte.Aus diesem Grund ist der ebenfalls am 11. Mai erscheinende DLCdie letzte Inhaltserweiterung für Marvel's Midnight Suns. In dieser gesellt sich dem Namen gerecht die X-Men-Vertreterin Storm zu der Heldentruppe und bringt neue Möglichkeiten aufs Schlachtfeld, sowie neue Story-Missionen.Wer sich zu dem Zeitpunkt die Version für die PlayStation 4 oder Xbox One ins Haus holt, kann übrigens alle bisher veröffentlichten DLCs direkt am Releasetag zusätzlich erwerben. Dort erwarten euch Deadpool, Venom, Morbius und eben besagte Storm als Neuzugänge inklusive eigenen Storys.Mit Marvel's Midnight Suns ist es damit zu Ende bei Firaxis, aber das Studio hat bereits ein neues Großprojekt in Arbeit:– oder wie auch immer der finale Name lauten mag. Offiziell gibt es dazu noch keine Details, denn die Entwicklung wurde erst im Februar bestätigt.Allerdings muss Firaxis ohne zwei große Namen auskommen: Sowohl Jake Solomon, der als Creative Director für Marvel's Midnight Suns und der-Marke tätig war, als auch Steve Martin