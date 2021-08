DokeV: Black-Desert-Entwickler präsentiert knallbuntes, grafisch aufwändiges Kreaturen-Sammelspiel

Screenshot - DokeV (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - DokeV (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - DokeV (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - DokeV (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - DokeV (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - DokeV (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - DokeV (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - DokeV (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - DokeV (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - DokeV (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - DokeV (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - DokeV (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - DokeV (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - DokeV (PC, PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX)

Der Spieler taucht bei seinen Erkundungen als junger Held in eine idyllische Küstenregion ab, in der Menschen und "Dokebi"-Kreaturen Seite an Seite leben - und in der die armen Dokebi-Wesen offenbar ziemlich oft mit gigantischen Hämmern den Scheitel gezogen bekommen. Wann genau das Spiel erscheint, steht noch nicht fest, Gematsu.com erwähnt als Plattformen den PC und nicht näher benannte Konsolen.Die skurril designten Dokebi befeuern die Träume der Menschen, aus denen sie wiederum ihre Stärke ziehen. In der bunten Welt gibt es allerlei Beschäftigungen und Geschichten zu erleben und Freundschaften mit Dokebi zu schließen - und ganz offensichtlich auch viele Kämpfe zu bestehen, wie der Trailer beweist. Dabei kommen unter anderem Pfeil & Bogen, bizarr glitzernde Blasen- und Konfetti-Kanonen, Wasser-Panzerfäuste und Luftschläge zum Einsatz, während sich die Biester wiederum z.B. zu einer gefährlichen Riesenkugel zusammenrollen oder sich mittels Elektrostößen wehren - je nach Art.Beim Durchqueren der Welt kommen nicht weniger fantasievolle Gadgets zum Einsatz, darunter Jetski, Gleit-Regenschirme, pixeliert morphende Hüpfbälle, Lama-Reittiere, Skateboards oder sogar Energie-Seilrutschen am blauen Himmel. Hier geht es zur offiziellen Website.