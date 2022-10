Park Beyond: Video-Vorschau: Der virtuelle Freizeitpark ist zurück!

In den letzten Jahren ist es still um Freizeitpark-Simulationen geworden. Die deutschen Entwickler von Limbic Entertainment wollen das mit Park Beyond ändern. Die Freizeitpark-Simulation erscheint am 2023 für PC, PS5 und Xbox Series. Auf einem Anspielevent im Europapark haben wir Park Beyond vier Stunden ausprobiert und erhielten obendrein Einblicke in die Planung und Organisation von echten Freizeitparks. Ob die meinen virtuellen Park retten konnten, seht ihr in der Video-Vorschau.