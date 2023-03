Park Beyond: Neues Video verrät Releasetermin und kündigt Closed Beta an

Park Beyond: Anmeldung zur Closed Beta gestartet

Mitwill Entwickler Limbic die Ära derwieder aufleben lassen. Ob das klappt, wird sich in wenigen Monaten beweisen müssen: Dersteht mittlerweile fest.Sofern auf den letzten Metern der Entwicklung alles nach Plan verläuft, dann erscheint Park Beyond am. Das gaben die Macher in einer Pressemitteilung sowie mithilfe eines neuen Trailers bekannt. Dort wird noch einmal unter Beweis gestellt, dass Sicherheitsmaßnahmen irrwitzigen Attraktionen nur im Weg stehen würden.Schon bei seiner Ankündigung machten Limbic und Publisher Bandai Namco klar, dass es in Park Beyond vor allem darum geht, dass ihr den Freizeitpark eurer Träume erschaffen könnt. Eine Achterbahn mit Sprüngen weit über 100 Metern? Gar kein Problem! Die Besucher sind trotzdem mehr oder weniger sicher, denn die Gesetze der Schwerkraft gelten nicht, weshalb ihr theoretisch all das bauen könnt, was euch gerade in den Sinn kommt.Natürlich müsst ihr dennoch auf die eigenen Finanzen und die Zufriedenheit der Besucher achten. Was bringen einem schließlich die beeindruckensten Attraktionen, wenn niemand sie ausprobiert? Deshalb müsst ihr auch wirtschaften und jederzeit die Bedürfnisse der zahlenden Kunden im Auge behalten.Wer noch nicht sicher ist, ob Park Beyond die eigenen Ansprüche erfüllt, kann sich übrigens bei Bandai Namco für einen anmelden . Dieser findet vom 9. bis zum 19. Mai 2023 auf dem PC statt und wird es auch erlauben, erste Eindrücke zu sammeln. Zudem erhalten alle Teilnehmenden des Beta-Tests einen goldenen Skin für den Omni-Wagen, sofern sie später die Vollversion erwerben.Am 16. Juni erscheint Park Beyond zudem in gleich drei verschiedenen Versionen. Diese unterscheiden sich wie folgt voneinander:Wir selbst konnten übrigens bereits im Oktober des letzten Jahres einen Blick auf die Freizeitpark-Simulation werfen., was uns an der Vorabversion bereits gefallen hat und wo wir noch Verbesserungsbedarf sehen.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer