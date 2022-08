Cult of the Lamb: Tierisches Sektenabenteuer auf Erfolgskurs, Updates kommen

The Lamb has blessed 1 MILLION players in our first week!



We are eternally grateful for your devotion and our team is committed to improving the game with tweaks, fixes and free major content updates.



This is only the beginning as there's so much room for this Cult to grow! pic.twitter.com/sj44I8Ufp3



— Cult of the Lamb 🙏🐑👑 OUT NOW (@cultofthelamb) August 18, 2022

Cult of the Lamb: Fixes und Updates angekündigt

Der Indie-Titel Cult of the Lamb ist gerade erst erschienen, da gibt es schon die erste große Erfolgsnachricht zu vermelden. Der Lämmer-Kult hat bereits einen Meilenstein erricht.Das geht aus einem neuen Tweet auf dem offiziellen Twitter-Profil zum Spiel hervor. Demnach sind nach nur einer Woche auf dem Markt schon jetzt mehr als eine Million Spieler Anhänger der knuffig aussehenden Sekte geworden. Für einen vergleichsweise kleinen Titel dürfte das ein enormer Erfolg sein.Darüber hinaus räumt man ein, dass es nach wie vor noch Probleme mit dem Spiel gibt. In der Tat verspricht man weitere Verbesserungen und Bugfixes. Letztere sind auch dringend nötig, denn laut IGN gibt es noch zahlreiche technische Macken, die in ihrer Intensität von vernachlässigbar bis hin zu schwerwiegend reichen.Wer aber am Ball bleibt, soll schon bald mit „kostenlosen, großen Updates“ versorgt werden. Was diese beinhalten werden, ist allerdings noch nicht bekannt. Cult of the Lamb ist seit dem 11. August 2022 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch und PC verfügbar. Das Spiel kombiniert ein Management-System ähnlich wie bei Animal Crossing mit actionreichem roguelike Gameplay à la Hades, garniert mit einem eigenwilligen Look.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer