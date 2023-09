Cult of the Lamb: Entwickler nehmen neues Bezahlmodell von Unity auf die Schippe

Entwickler von Cult of the Lamb kontern mit Humor auf Unitys neues Bezahlmodell





Buy Cult of the Lamb now, cause we're deleting it on Jan 1st. 😘 https://t.co/nSWg9DP0sh



— Cult of the Lamb 💅 🌈 (@cultofthelamb) September 12, 2023





The amount of news channels that 100% believed us have clearly never seen this image before. https://t.co/08q8eufRVC pic.twitter.com/4LiLW9tYfb



— Cult of the Lamb 💅 🌈 (@cultofthelamb) September 13, 2023

Die Entwickler von, Massive Monster, haben über Twitter angedroht, ihr beliebtes Roguelike-Spiel möglicherweise zum 1. Januar. Grund dafür sind Änderungen im Bezahlsystem des SoftwareherstellersVielewerden mit Unity-Software entwickelt, darunter Städtebau-Spiele wie Cities Skylines, Survival-Spiele wie Rust und viele andere wie beispielsweise Subnautica, Kerbal Space Program und Genshin Impact. Auch die Entwickler von Cult of the Lamb scheinen bisher für alle ihre Spielezu haben.Über die genauen Änderungen und deren Auswirkungen haben wir euch schon gestern informiert, daher hier nur noch einmal in Kurzform: Unity plant ab dem 01. Januar 2024 eine bestimmtevon den Entwicklern der Spiele zu verlangen. Daraufhin füllte sich das Internet und natürlich auch Twitter relativ schnell mit dem. Massive Monster, veröffentlichten in diesem Zusammenhang folgenden Tweet:Darin steht, dass sie ihr Spiel amlöschen wollen. Abgerundet wird das Ganze mit einem Kuss-Smiley. Der mehr Bedeutung hat, als man auf den ersten Blick sieht. Denn die Fans des Spiels haben dadurch wohl schnell bemerkt, dass es sich hier nur um einen Scherz handeln kann. Heute veröffentlichte das Team von Cult of the Lamb einen weiteren Tweet, der deutlich macht, dass es sich glücklicherweise nur um einen Scherz handelt: "Die Menge an Nachrichtenportalen, die uns zu 100% geglaubt haben, haben dieses Bild offensichtlich noch nie gesehen".Auch wenn sich damit die Entwickler von Cult of the Lamb lediglich einen kleinen Spaß mit uns allen erlaubt haben, sollte dertrotzdem nicht verkannt werden. In einem ernsteren Tweet teilte Massive Monster ebenfalls mit, dass sie überlegen auf gänzlich die Unity Engine zu verzichten, wodurch sichwürden. Das liegt natürlich daran, dass sie sich im Laufe der Jahre eine gewisse Expertise mit der Software aufgebaut haben, die sie bei einem Wechsel größtenteils verlieren. Wir hoffen jedenfalls, dass uns das Team hinter dem süßen Roguelike-Spiel tatsächlich nur auf die Schippe nehmen wollte.