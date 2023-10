Cult of the Lamb: Testet die Kultisten-Simulation für kurze Zeit gratis

Cult of the Lamb: Verbreitet das Blöken Gottes auf der Nintendo Switch

Mitkam im vergangenen Jahr ein Indie-Hit heraus, der zu gleichen Teilen niedlich, aber auch düster und etwas verstörend war – was das Spiel vielleicht gerade so beliebt und definitiv zu einem besonderen Hingucker gemacht hat.In der „Kultisten-Simulation“ baut ihr euch als kleines Lamm eine Gemeinschaft und Religion auf, deren Oberhaupt und einflussreicher Prediger ihr seid. Ab heute, das Spiel für ein paar Tage kostenlos auszuprobieren.Voraussetzung dafür ist eine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft. Diese gibt es allerdings auch als einmalige 7-tätige Testversion, ein einzelner Monat kostet danach 3,99 Euro, ein Jahresabo 19,99. In der Probeversion von Cult of the Lamb stehen euch noch. Gefällt euch das Spiel so gut, dass ihr es danach kaufen wollt, könnt ihr den Spielfortschritt problemlos mitnehmen.In dem Aufbauspiel mit der unwiderstehlichstartet ihr als vermeintliches Unschuldslamm euren Siegeszug über die Ungläubigen und falschen Propheten. Ihr baut einen Rückzugsort für euren neu geschaffenen Kult, erkundet neue Regionen, findet weitere Anhänger, vollzieht Rituale und Opferzeremonien und kümmert euch um eure Schäfchen (die, anders als ihr, meist keine wirklichen Schäfchen sind).Die kostenfreie Testversion kanngespielt werden; ein Download ist jedoch schon vorher möglich. Wenn ihr wissen wollt, wieabgeschnitten hat, lest gerne hier nach.