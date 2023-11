Cult of the Lamb: "Sex-Update": Marketinggag soll dank Fans Wirklichkeit werden

Sex sells: Der unglaublich erfolgreiche Marketing-Stunt der Cult of the Lamb-Entwickler





Oof, that only took 2 hours 🥹



Looks like we are adding Sex to Cult of the Lamb. 🥵💦



Let's aim for the very beginning of 2024! https://t.co/Fqc6ZYqtII pic.twitter.com/H5N5ElSpMc



— Cult of the Lamb (@cultofthelamb) November 28, 2023

Die Entwickler vonsind bekanntlich echte Witzbolde, wenn es um ihren Umgang mit der Community und ihrem Image in den sozialen Medien geht.Im Rahmen ihrer letzten Ankündigung setzten sie ihrem üblichen Schabernack aber noch einen drauf: Nachdem auf dem Bild deseine Reihe der putzigen Kultanhänger aus Cult of the Lamb nur mit einem Feigenblatt bedeckt zu sehen waren, begannen Fans es spaßeshalber alszu bezeichnen. Ein Witz, der nun Wirklichkeit zu werden scheint – und den Entwicklern eine Menge Aufmerksamkeit eingebracht hat.Eigentlich folgte auf die vehementen Nachfragen der Community, ob das nächste Cult of the Lamb-Updateerlauben würde, ein beschwichtigendes „keine Sorge“ der Community-Managerin im Steam-Forum : „Das ‚Sex-Update‘ ist mehr ein Meme in der Community. […] Die Altersfreigabe ändert sich hoffentlich nicht mit dem Update, da wir uns bemüht haben, uns an die Richtlinien zu halten.“Falls ihr dieschon jetzt vor euren Kindern spielt, solle sich daran jedenfalls nichts ändern, so die Community-Managerin weiter. Auf Twitter scheint man die Worte aus den eigenen Reihen als Herausforderung aufgefasst zu haben und verkündete selbstbewusst: „Wir bringen Sex ins Spiel, wenn wir bis Ende des Jahres die 300.000 Follower geknackt haben.“Stand der Cult of the Lamb-Account vor diesem Tweet noch bei rund 280.000, war das Ziel innerhalb von zwei Stunden erreicht.Mittlerweile nähert sich der offizielle Kanal des Spiels sogar mit großen Schritten den 400.000 Followern und dürfte damithaben. In einem nachfolgenden Post versicherten die Verantwortlichen nun, dass sie ihrem Versprechen Folge leisten würden: Anfang 2024 soll es so weit sein. Alsbearbeitete man in einem Gif eine Zeile Code und änderte die dortige Aussage von „sexInGame = false“ zu „sexInGame = true“.Was dann schlussendlich im Sins of the Flesh-Update steckt und ob ihr eure Kultanhänger wirklich zusammen in die Kiste schicken könnt, sollen wir schonerfahren. Bislang sprach man von neuen Features und Geschichten sowie einem ominösen „mehr“, verriet aber keine genauen Details., von denen eins sogar das komplette