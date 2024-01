Cult of the Lamb: Im neuen Update wird fleischlichen Gelüsten gefrönt

Cult of the Lamb: Mit glänzendem Kot und Donnerbüchse

Mit dem bis dato umfangreichsten Update startet das Roguelike-RPGin das neue Jahr. Mit dem kostenfreie DLC Sins of the Flesh geben sich das titelgebende Lamm und seine Gefolgschaft nun den fleischlichen Gelüsten hin.Neben neuen Quests, Ressourcen und kosmetischen Skins könnt ihr. Damit folgten die Entwickler einem von der Community lang gehegten Wunsch, der fast schon zu einem Meme wurde.Im Rahmen des Updates wird das Hauptspiel Cult of the Lamb für eine Woche um 40 Prozent im Preis reduziert. Entwicklerstudio Massive Monster feiert damit auch, dass das Spiel seit Release 2022verkauft wurde. Um einem sündigen Beisammensein zu frönen, könnt ihr Mitglieder eures Kults in einen erlesenen Zirkel einladen. Dort sind die liderlichen Todsünden wie Völlerei oder Hochmut ein tägliches Gut, die den Auserwählten dieses Kreises stärkere Boni verleihen.Daneben könnt ihr mit glänzendem Kot Pflanzen effektiver düngen, mit der durchschlagskräftigen Donnerbüchse die Gegnerhorden durchbrechen oder euch und eure Kultmitglieder mit 23 Kleidungssets neu ausstatten. Und wenn zwei Anhänger eurer Gemeinschaft eine, kann es passieren, dass es zu einem kleinen Kult-Baby kommt. Dieses müsst ihr natürlich von Geburt an nach den Regeln eures Zirkels erziehen.Ende November wurde in der Community der, nachdem ein Teaser zum Cult of the Lamb-DLC mit den leicht bekleideten Tierchen gepostet wurde. Die Entwickler versprachen, „Sex ins Spiel zu bringen“, wenn der Twitter-Kanal des Spielswürde. Zu dem Zeitpunkt war er jedoch schon bei 280.000 – nur einen Tag nach der Ankündigung waren es fast 400.000.Das Update Sins of the Fleshheraus und ist für PlayStation 4 und 5, Xbox Series X|S, Switch und PC erhältlich. Das Rabattangebot für das Hauptspie Cult of the Lamb gilt vom 16. bis 24. Januar.