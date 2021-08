Valfaris: Mecha Therion: Die Zerstörungsorgie geht weiter

Kämpfe in mehreren Leveln eines feindlichen Aliengebiets.

Meistere verschiedene Nahkampf-, Ballistik- und Zerstörerwaffen.

Konfiguriere deine Mecha-Ausrüstung mit deinen Lieblingswaffenkombinationen.

Verdiene Blutmetall, um Waffen und Ausrüstung zu verbessern.

Mit Valfaris: Mecha Therion haben Steel Mantis und Big Sugar im Rahmen der gamescom Opening Night Live eine Fortsetzung der Horizontal-Action Valfaris (zum Test angekündigt , die Ende 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen soll. Auf Steam kann man die Mech-Action bereits auf die Wunschliste setzen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Therion kehrt zurück und die Jagd nach Lord Vroll geht weiter. In diesem explosiven 2,5D-Side-Scrolling-Shoot-em-Up und Nachfolger des gefeierten Valfaris, steuerst du eine hochentwickelte Maschine des Todes und der Zerstörung. Schnall dich an und entfessle die Mecha-Hölle!Nach der Flucht von Valfaris verfolgte Therion den bösen Lord Vroll durch die ganze Galaxie. Vor dem unvermeidbaren finalen Kräftemessen, muss Therion die genialen Kampffähigkeiten seiner Geheimwaffe meistern: Mecha-Therion!Mecha-Therion ist ein beeindruckender Anzug. Diese stählerne Waffe verfügt über eine vernichtende Feuerkraft, inklusive Zerstörungswerkzeugen wie dem Chaosbringer, dem Himmelsspalter und dem Höllengeist, Therions Markenzeichen. Schnall dich an und entfessle die Mecha-Hölle!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer