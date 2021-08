Dream Cycle: Lara-Croft-Schöpfer Toby Gard enthüllt neues Action-Adventure

Screenshot - Dream Cycle (PC) Screenshot - Dream Cycle (PC) Screenshot - Dream Cycle (PC) Screenshot - Dream Cycle (PC) Screenshot - Dream Cycle (PC) Screenshot - Dream Cycle (PC) Screenshot - Dream Cycle (PC) Screenshot - Dream Cycle (PC) Screenshot - Dream Cycle (PC) Screenshot - Dream Cycle (PC)

Mit Dream Cycle haben das von Lara-Croft-Schöpfer Toby Gard gegründete Entwicklerstudio Cathuria Games und Publisher Raw Fury im Rahmen der gamescom Opening Night Live ein neues Action-Adventure angekündigt , das bereits am 7. September 2021 im Early Access für PC erscheinen soll. Auf Steam kann man den wohl nicht vor Ende 2022 vollendeten Titel bereits auf die Wunschliste setzen.Spielbeschreibung des Herstellers: "Dream Cycle ist ein sich kontinuierlich weiterentwickelndes Abenteuer, in einer von dunkler Magie zerrütteten Welt – den Dreamlands. Die SpielerInnen schlüpfen in die Rolle von Morgan Carter, einer Schülerin arkaner Künste, welche um ihre magische Essenz beraubt wurde. Gefangen in den Dreamlands, muss Morgan nun einen Weg finden, diese Welt von dunkler Magie zu befreien und die ambitionierten Pläne ihres Gegenspielers, ein Gott zu werden, vereiteln. Die SpielerInnen können dazu ihren eigenen Spielstil entwickeln und auf ein umfangreiches Arsenal an Waffen und Zaubern zurückgreifen.Zum Start der Early Access Phase von Dream Cycle wird das Action-Adventure bereits zehntausende Abenteuer, Gefahren und Geheimnisse bieten. Darüber hinaus wird das Feedback der SpielerInnen aktiven Einfluss auf die Entwicklung der Spielwelt, den (magischen) Fähigkeiten, der Geschichte und mehr haben. Zukunft der Dreamlands liegt in den Händen der SpielerInnen!""Dream Cycle ist unsere Chance, ein Genre nicht nur neu zu gestalten, sondern neu zu erfinden; mit einem Entwickler, der genau dies schon einmal geschafft hat. Es ist alles sehr reizvoll", so Jónas Antonsson, CEO von Raw Fury, über die Zusammenarbeit mit Toby Gard."Dream Cycle ist der Ausgangspunkt einer Reise ins endlose Unbekannte, ein sich ständig erweiterndes Portal in unzählige Abenteuer", so Toby Gard. "Schließt euch einer Gemeinschaft von Entdeckern an und helft uns, eine neue Art von Action-Adventure-Spiel zu entwickeln, in dem Götter, Monster und Magie einen Platz in der modernen Welt gefunden haben."Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer