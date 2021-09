Dream Cycle: Early-Access-Start des neuen Action-Adventures von Lara-Croft-Schöpfer Toby Gard

Grenzenlose Abenteuer - Dream Cycle ist kein statisches Spiel, sondern eine laufend wachsende Plattform voller Mystery und Abenteuer. Durch regelmäßige Updates werden neue Welten verfügbar mit neuen Lebensräumen, weiteren Kapiteln der Geschichte, neuen Waffen, Gegnern, Fähigkeiten und Kräften. Entwickle deinen Charakter weiter und passe ihn den sich stetig wandelnden Gegebenheiten der Traumlande an.

Eine riesige computergenerierte Spielwiese - Erkunde deinen Weg durch die Traumlande, folge wichtigen Hinweisen, die dich in der Geschichte voranbringen, und sammle neue Kräfte, während du das Tor der tiefen Träume durchschreitest und die 10.000 Abenteuer erlebst, die auf jedem Kartenabschnitt auf dich warten. Jedes Mal, wenn du die Schwelle übertrittst, landest du in einer einzigartigen Sandbox, in der du dich uneingeschränkt durch Klettern, Teleportieren und sogar Fliegen fortbewegen kannst. Nähere dich deinen Zielen, wie du willst, und bringe die Welt erneut ins Gleichgewicht.

Bestimme deinen Spielstil - Ob du das Schwert meistern oder eine Kampfkunst beherrschen, deine Zielkunst im dynamischen First-Person-Gunplay optimieren oder mit mächtiger Magie Feuer auf deine Gegner niederregnen lassen möchtest, du kannst deinen Charakter um jede dieser Stärken herum entwickeln. Mit acht Zauberplätzen und einem hochflexiblen Vorteilssystem kannst du genau der Okkultisten-Abenteurer werden, der du sein möchtest.

Packende Atmosphäre - Auf deiner Reise durch die Traumlande begleitet dich der Originalsoundtrack des Tomb-Raider-Komponisten Nathan McCree. Dream Cycle bietet außerdem eine professionelle Vertonung, um die Geschichte und das Abenteuer mit noch mehr Leben zu füllen.

Am 7. September 2021 haben das von Lara-Croft-Schöpfer Toby Gard gegründete Entwicklerstudio Cathuria Games und Publisher Raw Fury das auf H. P. Lovecrafts gleichnamiger Buchreihe basierende und mit Musik von Tomb-Raider-Komponist Nathan McCree aufwartende Action-Adventure Dream Cycle im Early Access für PC veröffentlicht, wo es voraussichtlich mindestens ein Jahr verbleiben soll. Auf Steam , wo bis dato 88 Prozent der Nutzerreviews positiv sind, wird noch bis zum 14. September ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (16,99 Euro statt 19,99 Euro).In der Spielbeschreibung heißt es: "Erlebe die nächste Evolution des Action-Adventures mit Dream Cycle, einer sich laufend erweiternden Reise ins Ungewisse aus der Feder von Toby Gard, dem Schöpfer von Lara Croft. Gefangen in einer verlorenen Dimension, schlüpfst du in die Rolle von Morgan Carter, einer unerfahrenen Praktizierenden der arkanen Künste. Besiege die von der Verderbnis befallenen Bewohner der Traumlande, um den auf dieser Dimension liegenden Fluch zu brechen. Schleiche, stelle Fallen, zaubere und erschaffe Illusionen, um möglichst unentdeckt voranzukommen, oder stelle dich Gegnern im Zweikampf und nutze ihre Schwächen mit klassischen Waffen aus. Nur wenn du diese seelenlosen Gegner vernichtest, kannst du tiefer in die Traumlande vordringen, deiner Vergangenheit auf die Spur kommen und vielleicht ... aber nur vielleicht ... einen Weg nach draußen finden.Als ihre Essenz von einem lange Zeit verschollen geglaubten Verwandten gestohlen wird, findet sich Morgan Carter, eine unerfahrene Praktizierende der arkanen Künste, am Rande des Todes in den Traumlanden wieder. In dieser vollkommen zerstörten Welt muss sie ihren legendären Ururgroßonkel Randolph Carter aufspüren, sich ihre Macht zurückholen und seine Pläne, Göttlichkeit zu erlangen, durchkreuzen und das Licht in die Traumlande zurückbringen."Als wichtige Merkmale werden genannt:Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer