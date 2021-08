Death Cathedral: Düsteres Action-Rollenspiel für PC und Konsolen angekündigt

Zahlreiche Charaktere - Mehr als 40 spielbare Charaktere, jeder mit einer großen Anzahl gut gestalteter und extrem kräftiger Angriffsaktionen.

Verderben-System - Du kontrollierst Leichen aus Fleisch und Knochen, die durch dunkle Magie verbunden sind. Leider sind sie nicht unsterblich. Nach jeder Runde geht der Prozess vom Verderben von den Leichen ein bisschen weiter. Nachdem das Verderben der Leichen 100% erreicht, werden diese tote Kämpfer zusammenbrechen. Sei vorsichtig über die Auswahl deiner Teammitglieder!

Team Bilden - Du wirst ständig deine Krieger durch den Verderben-Prozess verlieren. Auf der anderen Seite kannst du mit dem Fleisch und den Knochen der besiegten Feinde neue Leichen erschaffen. Das bedeutet, dass du dich nicht einfach zurücklehnen und mit demselben Team immer wieder gewinnen kannst. Um das Team nach vorne zu führen, musst du dich an Veränderungen anpassen und eine dynamische Balance erreichen.

Resourcen-Management - Außer deiner Erfahrung und Kampf-Fähigkeit musst du noch auf die Resourcen achten: Konservierungsmittel, Schlüssel, Ausrüstung usw. Es ist immer gut, vorbereitet zu sein. Aber manchmal musst du auch strategisch vorgehen, um das Nötigste zu organisieren.

Unvorhersehbares Abenteuer - Du wirst nicht nur auf Feinde treffen, sondern auch auf spezielle Einrichtungen, die dir helfen können. Aber alles hat seinen Preis. Sei dir bewusst, dass du dich nicht selbst ins Unrecht setzt, indem du die falsche Entscheidung triffst.

Unzählige Ausrüstungen - Ausrüstungen bieten nicht nur einen Boost für Attribute, sie verleihen deinen Kriegern auch mächtige Spezialitäten. Um die Spezialitäten voll auszunutzen, muss man die Aufstellung, die Attribute des Gegners, das Gebiet und viele andere Faktoren berücksichtigen. Spezialitäten können auch die Items beeinflussen, die du benutzt.

Immersive Atmosphäre - Sechs distinktive Gebiete können erkundet werden, die eine feierliche und düstere mittelalterliche Fantasie-Landschaft bieten.

Screenshot - Death Cathedral (PC) Screenshot - Death Cathedral (PC) Screenshot - Death Cathedral (PC) Screenshot - Death Cathedral (PC) Screenshot - Death Cathedral (PC) Screenshot - Death Cathedral (PC) Screenshot - Death Cathedral (PC) Screenshot - Death Cathedral (PC) Screenshot - Death Cathedral (PC) Screenshot - Death Cathedral (PC)

Mit Death Cathedral haben Melancholia Studio und Thermite Games im Rahmen der gamescom 2021 ein seitlich scrollendes Action-Rollenspiel angekündigt, das 2022 für PC und nicht näher spezifizierte Konsolen erscheinen soll. Auf Steam kann bis zum 29. August eine kostenlose Demo heruntergeladen werden, in der man bereits zwölf der über 40 spielbaren Charaktere in die Schlacht schicken kann.In der Spielbeschreibung heißt es: "Death Cathedral ist ein sehr herausforderndes Action-RPG mit vielen Strategie-Elementen. Du musst innerhalb von 15 Tagen eine mächtige Armee der lebenden Toten mit dem Fleisch und den Knochen der Feinde aufbauen, um den Teufel zu töten, der im tiefen Ende der Kathedrale lauert.Die Kämpfe in Death Cathedral beinhalten nicht nur realistische Schwertkämpfe, sondern auch prächtige Fähigkeiten. Parieren, ausweichen oder rollen - bewältige die verschiedenen Angriffe auf unterschiedliche Art und Weise. Beobachte und meistere deine Fähigkeiten während der Kämpfe und stelle dich immer wieder stärkeren Gegnern."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer