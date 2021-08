Jumanji: The Curse Returns: Das verfluchte Brettspiel kehrt zurück

Spiele das magische Brettspiel: WÜRFEL UND BEWEGE DEINE SPIELFIGUR - PASCH BRINGT NOCH EINEN ZUG EIN - ERREICHE DIE MITTE UND GEWINNE ... Das Jumanji-Brettspiel ist ein magisches Portal. Spiele das Spiel UND verbanne alle Kreaturen und Pflanzen, die aus dem Dschungel erscheinen!

Zusammenarbeit in Echtzeit: Schnell werden sie wachsen - pass auf, sie sind dir auf den Fersen! Schleichende Ranken sind gefährlich, aber das ist nur eine der vielen Gefahren, die auf dich und deine Freunde warten. Das ist das geheimnisvollste Brettspiel aller Zeiten und ihr müsst zusammenarbeiten, um zu gewinnen!

Ein Team aus vier Spielern: Genau wie im Film, müssen vier Spieler Jumanji besiegen. Wenn dir welche fehlen, werden KI-Spieler hinzugefügt, um dein Team zu vervollständigen! Gewinnt gemeinsam und verbannt den Dschungel!

Teste deine Koop-Fähigkeiten: Das wird keine leichte Mission - Affen verlangsamen die Expedition! Jede Runde hat ein Zeitlimit, ihr müsst also zusammenarbeiten, um im Spiel zu bleiben. Nutzt die richtigen Gegenstände zur richtigen Zeit, verwaltet Spielfiguren-Verstärkungen und setzt Bonusfähigkeiten ein, um eine Gefahr in einem einzigen Zug zu verbannen! Egal ob Massenpanik oder eine dreifache Bedrohung aus Krokodilen, Piranhas und dem Jäger Van Pelt ... Der Koop-Spaß hört nie auf!

Jeder kann mitspielen: AN ALLE ABENTEURER: LEGT ERST LOS, WENN IHR BEREIT SEID, ES ZU ENDE ZU BRINGEN … Es lässt sich so schnell und einfach lernen, jeder kann mitspielen! Trommele deine Freunde und Verwandten zusammen und erlebt das lustigste und spannendste Koop-Brettspiel aller Zeiten gemeinsam!

Moderner Stil: Die fröhlichen und modernen Kulissen und Charaktere, liefern eine spannende und neue Version des Brettspielklassikers aus dem Film von 1995!

Erkunde die klassischen Sehenswürdigkeiten aus Jumanji: Spiele in diesem Brettspiel in Kultorten aus dem Film von 1995, inkl. dem Dachboden des Parrish-Anwesens, der Shoe Company, Sir Sav-A-Lot, dem Flussufer und dem Stadtzentrum!

Optionaler Saison-Pass: BALD ERHÄLTLICH - Mit dem Saison-Pass kannst du die neuen Level von Jumanji spielen. Jedes neue Level besteht aus fünf neuen Standorten, drei neuen Charakteren, drei neuen Spielfiguren und einem brandneuen Rätsel! Besucht in dem Brettspiel neue Orte und bezwingt den Dschungel gemeinsam!

Screenshot - Jumanji: The Curse Returns (PC) Screenshot - Jumanji: The Curse Returns (PC) Screenshot - Jumanji: The Curse Returns (PC) Screenshot - Jumanji: The Curse Returns (PC) Screenshot - Jumanji: The Curse Returns (PC) Screenshot - Jumanji: The Curse Returns (PC) Screenshot - Jumanji: The Curse Returns (PC) Screenshot - Jumanji: The Curse Returns (PC) Screenshot - Jumanji: The Curse Returns (PC) Screenshot - Jumanji: The Curse Returns (PC) Screenshot - Jumanji: The Curse Returns (PC) Screenshot - Jumanji: The Curse Returns (PC) Screenshot - Jumanji: The Curse Returns (PC) Screenshot - Jumanji: The Curse Returns (PC) Screenshot - Jumanji: The Curse Returns (PC) Screenshot - Jumanji: The Curse Returns (PC) Screenshot - Jumanji: The Curse Returns (PC) Screenshot - Jumanji: The Curse Returns (PC)

Mit Jumanji: The Curse Returns hat Marmalade Game Studio im Rahmen der gamescom Opening Night Live ein kooperatives Brettspielabenteuer zum gleichnamigen Filmklassiker von 1995 angekündigt , das am 1. September 2021 für PC und vor Jahresende auch für Nintendo Switch erscheinen soll. Auf Steam kann man den für bis zu vier Spieler ausgelegten Titel bereits auf die Wunschliste setzen. Der Preis soll 12,99 Euro betragen - abzüglich eines zehnprozentigen Launch-Rabatts in der ersten Verkaufswoche. In der Spielbeschreibung heißt es: "Ein Spiel für alle, die nach einem Weg suchen, ihre Welt hinter sich zu lassen ... Würfel, lese das Rätsel und erlebe das Brettspiel aus dem Film von 1995, in einem modernen digitalen Stiel. Das Jumanji-Spiel, wird einen magischen Dschungel beschwören und die Stadt einnehmen - außer du hinderst es daran!Stelle dich den Gefahren mit Freunden und Verwandten, und bereite dich auf ein einmaliges, lustiges und lockeres Koop-Abenteuer vor. In jeder Runde, musst du deine erhaltenen Gegenstände, mit den passenden Gegenständen der jeweiligen Gefahr kombinieren, um sie zurück ins Spielbrett zu schicken. Aufgrund des Zeitlimits, müsst ihr zusammenarbeiten, um zu siegen. Stell dich den Krokodilen, Elefanten, Nashörnern, und mehr. Entkomme den schleichenden Dschungelranken, die euch alle einfangen wollen. Der Jäger Van Pelt, den das Spiel auf euch loslassen wird, wird versuchen, euer Team kampfunfähig zu machen! Es obliegt dir und deinen Freunden, Jumanji davon abzuhalten, die Stadt einzunehmen! Steht zusammen, erreicht die Mitte des Spielbretts ... und gewinnt das Spiel. Kannst du die Trommeln hören?"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer