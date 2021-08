Darker Skies: Postapokalyptisches Horrorabenteuer zum Sci-Fi-Klassiker Krieg der Welten veröffentlicht

Screenshot - Darker Skies (PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Darker Skies (PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Darker Skies (PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Darker Skies (PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX) Screenshot - Darker Skies (PS4, PlayStation5, One, XboxSeriesX)

Am 25. August 2021 haben Steel Arts Software ihr wie zuvor auch schon Grey Skies: A War of the Worlds Story im Universum von H. G. Wells' Science-Fiction-Klassiker Der Krieg der Welten verotetes Survival-Horrorspiel Darker Skies für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store und Microsoft Store kostet jeweils 17,99 Euro. Eine Umsetzung für Nintendo Switch ist ebenfalls geplant, aber noch ohne Termin.In der Spielbeschreibung heißt es: "Was passiert nach dem Krieg der Welten? Wir haben gewonnen, aber zu einem hohen Preis. Der Krieg ist vorbei, aber die Auswirkungen bleiben. Übernimm die Kontrolle über Jack, einen Überlebenden des Krieges der Welten, der versucht, einen Hitzestrahler wieder funktionstüchtig zu machen, um seinen Weg in die Freiheit zu sprengen und den Funken zu entzünden, der die Zivilisation wieder aufbauen wird.Erforsche die Schrecken der Welt nach dem interplanetaren Krieg, triff psychotische Feinde, die unter der längeren Red-Weed-Aussetzung leiden. Sammle Teile von gefallenen Tripods, baue deinen eigenen Hitzestrahl wieder auf und stelle dich vielleicht sogar den wenigen überlebenden Marsmenschen selbst gegenüber. Stelle Waffen und Gegenstände her und kombiniere sie auf interessante Weise, um die nach dem Krieg verbliebenen Kreaturen auszuschalten, dich vorbei zu schleichen oder einfach durchzuschießen. Du entscheidest."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer