Behind the Frame: Malerisches Rätselabenteuer im Anime-Stil veröffentlicht

Male, skizziere und retuschiere dein Gemälde, um dein Meisterwerk zu vollenden und in eine Welt voller Erinnerungen einzutauchen.

Entdecke und erkunde wunderschöne handgezeichnete Panoramawelten, die auf dem Grafikstil von Miyazaki/Studio Ghibli basieren.

Erlebe eine bewegende Geschichte aus der Sicht einer leidenschaftlichen Künstlerin.

Am 25. August 2021 haben Silver Lining Studio, Akupara Games und Akatsuki Taiwan das malerische Rätselabenteuer Behind the Frame für PC, iOS und Android veröffentlicht. Via Epic Games Store Game Jolt und Steam , wo außerdem eine kostenlose Demo erhältlich ist, wird ein Launch-Rabatt von jeweils zehn Prozent auf den regulären Verkaufspries gewährt, der je nach Plattform zwischen 7,99 Euro und 9,99 Dollar liegt. Im App Store und auf Google Play ist man schon mit 4,99 Euro dabei. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "sehr positiv" (aktuell sind 99 Prozent von 139 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Behind the Frame ist die lebhafte, interaktive Geschichte einer aufstrebenden Künstlerin, die kurz davorsteht, ihr größtes Werk zu vollenden und in einer Galerie auszustellen. Es handelt sich um ein entspannendes, eloquentes Erlebnis, bei dem der Spieler das Tempo bestimmt. Begib dich in eine Panoramawelt voller strahlender Farben, wunderschöner handgezeichneter Animationen und einer angenehmen Musikuntermalung. Als leidenschaftliche Künstlerin suchst du nach den passenden Farben, um deinen Bildern Leben einzuhauchen – und machst dabei deine obligatorischen Frühstücks- und Kaffeepausen, um die Inspiration aufrechtzuerhalten. Nichts ist, wie es scheint, denn hinter jedem Bild verbirgt sich eine Geschichte."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer