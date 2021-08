Metal Dogs: Militante Hunde eröffnen das Feuer im Early Access

Screenshot - Metal Dogs (PC) Screenshot - Metal Dogs (PC) Screenshot - Metal Dogs (PC) Screenshot - Metal Dogs (PC) Screenshot - Metal Dogs (PC) Screenshot - Metal Dogs (PC) Screenshot - Metal Dogs (PC) Screenshot - Metal Dogs (PC) Screenshot - Metal Dogs (PC) Screenshot - Metal Dogs (PC) Screenshot - Metal Dogs (PC) Screenshot - Metal Dogs (PC) Screenshot - Metal Dogs (PC)

Am 25. August 2021 haben die japanischen Entwickler 24Frame ( Metal Max Xeno ) die bleihaltige Roguelite-Action Metal Dogs im Early Access für PC veröffentlicht, wo sie voraussichtlich in drei bis sechs Monaten fertiggestellt werden soll. Auf Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "sehr positiv" ausfallen, wird noch bis zum 31. August ein Launch-Rabatt von 16 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (14,10 Euro statt 16,79 Euro).In Metal Dogs schlüpft man in die Rolle von drei Hunden (Shiba "Pochi", Dobermann "Bell" und Bulldogge "Bonanza"), die sich in einer postapokalyptischen Welt als Kopfgeldjäger durchschlagen. Die Macher versprechen tierische Twin-Stick-Action aus der Draufsicht mit individuellen Waffen-Setups, fordernden Bosskämpfen sowie Dungeons, die sich bei jedem Betreten verändern.Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer