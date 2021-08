Garden Paws: Tierisches Rollenspielabenteuer für Switch erschienen

Screenshot - Garden Paws (Switch) Screenshot - Garden Paws (Switch) Screenshot - Garden Paws (Switch) Screenshot - Garden Paws (Switch) Screenshot - Garden Paws (Switch) Screenshot - Garden Paws (Switch)

Am 26. August 2021 haben Bitten Toast Games ihr bereits für PC erschienenes und auf Steam bis dato von knapp 1.400 Spielern "sehr positiv" bewertetes Rollenspielabenteuer Garden Paws auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via eShop kostet 20,99 Euro. Auf itch.io steht außerdem eine kostenlose Demo des vor drei Jahren erfolgreich per Kickstarter finanzierten Titels bereit.In Garden Paws erbt man den Bauernhof der Großeltern, den man bewirtschaften und zusammen mit dem angrenzenden Dorf, in dem man obendrein einen Laden eröffnet, stetig erweitern kann. Außerdem erkundet man die Umgebung, bekämpft Monster, sammelt Rohstoffe, produziert Waren, geht Angeln, kocht und erfüllt Hilfgesuche der anderen Dorfbewohnen. Ein Mehrspielermodus ist ebenfalls an Bord.Letztes aktuelles Video: Trailer