Marsupilami: Hoobadventure: Der ungewöhnliche Comicheld aus dem Dschungel bekommt einen 2D-Plattformer

3 different worlds.

20+ levels.

Adjustable difficulty for more challenge.

Refined graphics, a colorful art style and immersive environments.

A Chrono mode to break records.

Discover and collect bonuses to unlock secret levels."



Huba-hopp: Wer diesen Ausruf kennt, dürfte schon einmal mit dem Marsupilami-Comic in Berührung gekommen sein. Das seltsame Dschungelwesen mit seinem multifunktionalen Schweif trat 1952 zum ersten Mal in der Comic-Serie Spirou und Fantasio auf - und bekommt bald einen eigenen 2D-Plattformer.Wie Gematsu.com berichtet, erscheint Marsupilami: Hoobadventure von Microids und Entwickler Ocellus Studio am 16. November 2021 für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC ( via Steam ). Nachdem die drei Marsupilamis Punch, Twister und Hope versehentlich einen verfluchten Sarkopharg geöffnet und einen bösen Geist entfesselt haben, geht es auf eine Rettungsmission: Sie müssen schließlich all die Tiere des Waldes befreien, die von dem finsteren Wesen befallen wurden. Der Steam-Store erläutert: