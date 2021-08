Jurassic World Aftermath: Part 2: Abschluss des Schleich-Abenteuers hat einen Termin

Screenshot - Jurassic World Aftermath: Part 2 (OculusQuest, VirtualReality) Screenshot - Jurassic World Aftermath: Part 2 (OculusQuest, VirtualReality) Screenshot - Jurassic World Aftermath: Part 2 (OculusQuest, VirtualReality)

Packendes Gameplay, das Strategie, Können und Nonstop-Spannung miteinander verbindet.

Action-geladene Dinosaurier-Begegnungen, die schnelles Denken erfordern, wenn man überleben will.

Eine Vielzahl von Gerätschaften, um Rätsel zu lösen und Geheimnisse zu entdecken.

Einzigartiger Cell-Shaded Grafikstil, der mit VR lebendig wird.

Die Stars der Jurassic World Filme, Jeff Goldblum und BD Wong, sprechen erneut die Rollen von Dr. Ian Malcolm und Dr. Henry Wu, und Laura Bailey (The Last of Us: Part II) ist wieder als Park-Genetikerin Dr. Mia Everett dabei.

Endlich geht das etwas abrupt geendete VR-Abenteuer auf Isla Nublar weiter: Coatsink und Universal Games haben bekanntgegeben, dass der Abschluss des Survival-Adventures Jurassic World Aftermath am 30. September 2021 veröffentlicht wird. Die zweite Episode mit dem Namen Jurassic World Aftermath: Part 2 erscheint dann exklusiv für Oculus Quest zum Preis von 14,99 Euro.Das Abenteuer spielt nach dem Fall des Jurassic-World-Themenparks. Nach einer Bruchlandung auf der Isla Nublar findet sich der Spieler in einer verlassenen Forschungseinrichtung wieder, nachdem seine Mission, wertvolle Informationen zu bergen, katastrophal schief gegangen ist. Um zu überleben, muss man die Insel erkunden und Rätsel lösen, während man sich an einer Vielzahl von wilden Dinosauriern vorbei schleicht, darunter gefräßige Pteranodons, Velociraptoren und der üppig dimensionierte T. Rex."Jurassic World Aftermath: Part 2 bietet komplett neue Locations, Rätsel und Begegnungen mit Dinosauriern. Dabei wird der Spieler in Spannung und Staunen versetzt, während er sich in die opulenten Höhen von Dr. Henry Wus Büro vorwagt und dann in ein geheimes Gewölbe tief unter der Anlage eindringt, wo die Story ihren fesselnden Abschluss findet.(...)Um diese Ankündigung zu feiern, gibt es Jurassic World Aftermath: Part 1 am 27. August ab 9:00 Uhr CET für 24 Stunden mit 20% Preisnachlass im Oculus Store."Letztes aktuelles Video: Release Date Trailer