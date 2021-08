Trading Time: Idyllisches Inselabenteuer für PC und Konsolen angekündigt

Bahne dir deinen eigenen Weg durch diese Sandbox-Insel. Du weißt nie, was hinter der nächsten Ecke auf dich wartet!

Lerne die froschigen Einheimischen kennen und hilf ihnen, wo du nur kannst.

Entdecke neue Gegenstände durch Angeln und Landwirtschaft und braue einfache Gebräue, die die Art und Weise verändern, wie du die Insel bereist.

Lerne von den Fröschen und stelle deine neuen Fähigkeiten rund um die Insel auf die Probe.

Frage die Inselbewohner nach Gegenständen, aber bedenke, dass du dafür möglicherweise einem Frosch einen Gefallen tun musst.

Löse interessante Rätsel, um an benötigte Gegenstände zu kommen.

Versuche, dich nicht zu sehr vom Inselleben ablenken zu lassen!

Schneller laufen, höher springen, langsamer fallen – mit dem richtigen Gegenstand in der Hand ist alles ist möglich.

Entdecke verschiedene Wege, wichtige Tauschgeschäfte zu vollziehen.

Jedes Objekt, das du aufhebst, könnte am Ende der Schlüssel zu etwas Größerem sein.

Mit Trading Time haben Half Past Yellow und Merge Games ein idyllisches Inselabenteuer für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch angekündigt , in dem man sich nach einem Schiffsunglück auf einer seltsamen Insel zurechtfinden und sein Boot irgendiwe reparieren muss. Ein angepeilter Veröffentlichungszeitraum wurde nicht genannt, aber auf Steam kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Ein schrecklicher Sturm verwüstet den Ozean um dich herum und wirft dein mächtiges Schiff in die gefährlichen Felsen einer nahegelegenen Insel. Du wachst auf und findest dein Schiff in Trümmern vor. Du bist schiffbrüchig auf einer seltsamen Insel voller … Frösche? Ein komplexes Netzwerk an Handelsmöglichkeiten führt dich über die ganze Insel, während du nach Materialien suchst, um dein Schiff zu reparieren. Während du die Welt von Trading Time erkundest, wirst du eine Reihe freundlicher Charaktere treffen, knifflige Rätsel lösen, versteckte Schätze finden und vieles mehr."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer