Abyssus: Roguelike-Shooter unter Wasser angekündigt

Nutze obskure Waffen, um obskure Gegner zu besiegen: Rüste dich mit menschlichen Brinepunk-Feuerwaffen oder seltsamen, antiken Waffen aus, um dich noch nie zuvor gesehenen Gegnern zu stellen.

Experimentiere mit Waffen und Charaktermutationen: Verändere deine Schusswaffen und passe sie deinem Spielstil an. Nutze die Kraft der passiven und aktiven Fähigkeiten, um deine Gegner zu übertreffen.

Erkunde die Unterwasserruinen einer antiken Zivilisation: Inspiriert von der Folklore von Atlantis und den Designs und Architekturen der Azteken und Inkas, ist Abyssus eine Welt voller Atmosphäre und Geheimnissen.

Screenshot - Abyssus (PC) Screenshot - Abyssus (PC) Screenshot - Abyssus (PC) Screenshot - Abyssus (PC) Screenshot - Abyssus (PC)

Mit Abyssus haben die schwedischen Entwickler Doublemoose ( Just Die Already ) und Publisher Big Sugar einen Ego-Shooter mit Roguelike-Elementen angekündigt, der Anfang 2023 für PC erscheinen soll. Auf Steam kann man die rasante Unterwasser-Action bereits auf die Wunschliste setzen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Du spielst einen Brinepunk-Söldner aus dem späten 19. Jahrhundert und wurdest beauftragt, die Unterwasserruinen einer antiken Zivilisation zu erkunden. Allerdings wird aus deiner Entdeckungsmission ein Kampf ums Überleben, denn die korrumpierten Einwohner des versunkenen Königreichs heißen Eindringlinge nicht willkommen. Führe eine Reihe von exotischen und vielseitigen Waffen, nutze die geheimnisvollen und stärkenden Kräfte und kämpfe in einer scheinbar ewigen Schlacht gegen mutierte Wasserwächter. Abyssus ist das neuste Spiel des schwedischen Entwicklers DoubleMoose. Das Unternehmen wurde von ehemaligen Entwicklern von Coffee Stain und Ubisoft gegründet."Als Features werden genannt: