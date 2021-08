Beat Arena: Konami veröffentlicht VR-Musikspiel mit asynchronem Multiplayer und mehreren Band-Mitgliedern

Screenshot - Beat Arena (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Beat Arena (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Beat Arena (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Beat Arena (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Beat Arena (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Beat Arena (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Beat Arena (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Beat Arena (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Beat Arena (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Beat Arena (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Beat Arena (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Beat Arena (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Beat Arena (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Beat Arena (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality)

Konami hat den VR-Musikstitel Beat Arena veröffentlicht - inklusive Liedern aus der altbekannten Bemani-Reihe. Das Spiel ist ab sofort für Oculus Quest und Oculus Quest 2 erhältlich und soll "bald" auch für Steam VR erscheinen - dann mit Unterstützung für HTC Vive, Valve Index und Oculus Rift.Der Titel stellt die Spieler in den Mittelpunkt einer Band, in der sie aus verschiedenen Instrumenten – Schlagzeug, Gitarre, Keyboard und Bass – auswählen können. Jeder Krachmacher bietet dabei rhythmische Besonderheiten. Als Spieler kann man mit Freunden eigene Bands gründen und die asynchrone Multiplayer-Funktionalität des Spiels nutzen. So lassen sich während eines Auftritts auch die früheren Auftritte der übrigen Musikanten begutachten. Mehr zu Konamis Richtlinien für erstellte Nutzerinhalte lässt sich hier nachlesen Mit den hochgradig anpassbaren Original-Avataren von BEAT ARENA, die einzigartige Persönlichkeiten widerspiegeln, können Spieler sowohl auf als auch hinter der Bühne eine gute Figur machen.Mit dem Replay-Modus, der verschiedene Blickwinkel wie "Live-Kamera", "Darsteller" und weitere Optionen bietet, können Spieler ihre Auftritte noch einmal ansehen und mit anderen teilen. Für Spieler, die ihre musikalische Performance am Instrument perfektioniert haben und ihren Musikvideos Gesang hinzufügen wollen, bietet BEAT ARENA die Möglichkeit, Songtexte zu aktivieren.Mit dem globalen Release kommen zehn weitere Songs mit englischen Texten und Instrumental-Titel hinzu, sodass in Summe 41 Songs zu meistern sind. Folgende ist die gesamte Titelliste:Accord – BEMANI Sound Team "HuΣeR" feat. FernwehWONDER TRIP – dadacoCajuput – BEMANI Sound Team "Yvya"*NEU* BLACK JACKAL (GITADORA Style) – Akira Complex with BEMANI Sound Team*NEU* Brazilian Anthem – Berimbau '66Clowing Folly – KanadeYUK*NEU* DEADMAN'S BED – Rotten BlotchDrastic Your Dream – Ryo Shirasawa feat. Mizuho YasudaDREAMING-ING!! – Tokimeki Idol projectFat Snail – NECOMATA MODIFY SALVATION feat. Hinata Shishido*NEU* Fly Far Bounce – Nekomata_master (GITADOROCK by Mutsuhiko Izumi)*NEU* Fuego -GITADORA EDITION- – BEMANI Sound Team "Yvya"Just Believe – Kanako KoteraLEMON & SALT – Hideyuki Ono×96×Yoshihiko Koezuka*NEU* Mannequin – Sis Bond ChitMurmur Twins (guitar pop ver.) – yu_tokiwa.djw merge scl.gtrRaspberry – Yoshihiko Koezuka*NEU* Reaching for the Stars – serenaReal -L Size No Yume- – MAKI*NEU* SEA ANEMONES – Jimmy WecklSweet Feelin' – Honey latte*NEU* Take My Hand – Maria Eva with Dream Swing KingdomTAKE YOU AWAY – SHIN feat.MiA & BEMANI Sound Team “asaki”Quilt – Des-Sana+wpt9*NEU* green leaf syndrome - red glasses feat. oka satoshiGensouka – Kanako HoshinoHatashijou – ATSUMI UEDABlack Hole – Megumi Tatsumi featured by Hiroaki SanoPeppermint Wa Watashi No Teki – Yu TokiwaHoshihuri – SanaHane Naki Shojo Uta – Junjou Discord (Innocent Discord)Kikagakuteki Trickster – DJ Genki feat. SHIN from HYPERNOVA With MitsuyoMikeneko Rock'n Roll – MAJISKAShonen Ripples – Yu TokiwaJousou Dystopia – mamiFuurin Hanabi – BEMANI Sound Team "Gekidan Record" feat.Yura MariMatenrou No Tokuiten〜Anti;HERO – Junjou Discord (Innocent Discord)Yume Ni Tsuite TYPE C – Hideyuki Ono feat. Hiromi OkamotoKoi No Melody – SARAHRin To Shite Saku Hana No Gotoku – BENIIRO RITOMASUOboro – GITADOROCK by YamatoDas Spiel verfügt über Texte in deutscher, französischer, italienischer, spanischer, portugiesischer, koreanischer, vereinfachter chinesischer, traditioneller chinesischer und japanischer Sprache."