Spine: Kooperative PvP-Action der Shadow-Fight-Macher angekündigt

Mit Spine haben Nekki und Banzai Games ( Shadow-Fight -Reihe) ein teambasiertes Actionspiel angekündigt, das sich für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, iOS und Android in Entwicklung befindet. Ein anvisierter Veröffentlichungszeitraum wurde nicht genannt, aber auf Steam kann man die futuristische Koop-Action bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Schließ dich deinen Teammitgliedern in einer futuristischen Welt an, in der nur eine Sache zählt: deine Nahkampf- und Distanzfertigkeiten. Werde zum Actionhelden und erlebe ein filmisches Gameplay, bei dem es zu einer intensiven Interaktion zwischen dir und deinen Gegnern kommt. Sei maximal du selbst.Kämpfe als Teil eines Teams in wahrer Actionfilm-Manier gegen den gegnerischen Trupp: Erlebe hautnah actiongeladene Karten, die an ikonische Filme erinnern. Spüre bei jeder Bewegung das intensive Gameplay und bewundere einzigartige Kamerafahrten, die bei dir ein Gefühl aufkommen lassen werden, das alle bisherigen epischen Mehrspielerspiele-Elemente toppen wird. Jeder Kampf ist eine beeindruckende Actionszene, während der du dir wie ein echter Held vorkommst.Finde heraus, was ein echter Gun-Fu-Meister ist. Entdecke atemberaubende Gun-Play-Kombinationen und Kampfkunsttechniken und erlebe hautnahe Kämpfe. Schieße mit beiden Händen, während du springst, mache dich mit den Feinheiten des Kampfes mit zwei Waffen vertraut und verwende deine Schuss- als Nahkampfwaffe. Kombiniere die Eleganz und Präzision von Kung-Fu mit der Brutalität und Gewalt eines echten Krieges. Mit einem Spine ist alles möglich.Sobald du dich erst einmal inmitten eines Kampfes in der dystopischen Welt Tenzor wiedergefunden hast, wirst du bald erkennen, dass es einen erbitterten Konflikt zwischen 2 Fraktionen gibt, die alle ihre eigene Wahrheit und ihre eigenen Werte besitzen. Triff deine Wahl aus einer Liste einzigartiger Charaktere, von denen jeder mit einer eigenen Story aufwarten kann. Finde heraus, was sie herführt, was sie antreibt und wofür sie kämpfen.Bist du sicher, dass dein Gun-Fu gut genug ist? Dann beweise deine Fertigkeiten, indem du in Echtzeitkämpfen gegen andere Spieler antrittst. Aber keine Sorge: Denn auf deine Freunde kannst du dich immer verlassen. Und gemeinsam werdet ihr jeden Kampf gewinnen."Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer