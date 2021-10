Aeon Drive: Startschuss für den Cyberpunk-Speedrunner auf PC und Konsolen

Renne durch die Zeit! Durch das einzigartige System zur Zeitmanipulation in Aeon Drive ersparst du dir frustrierende Wiederholungen und kannst einfach nur die Herausforderung genießen.

Teleportiere dich durch Laser, Stacheln oder Sägen, lege im letzten Moment einen geduckten Sprint hin, um Schüssen auszuweichen, und rase in verschiedenen Gebieten von Neo Barcelona durch 100 Level.

Nutze in diesem rasanten Action-Platformer Jackelynes Machtschwert, Teleportdolch und Zeitmanipulation!

Mit seinem Pixel-Stil vereint das Spiel moderne Grafik und Retrolook!

Erlebe eine rasante Reise durch die Cyberpunk-Version des Touristenmagneten Barcelona!

Das ausgeklügelte Punktesystem bietet langfristigen Wiederspielwert!

Nutze die Integration von Discord und die globale Bestenliste, um gegen Freunde und Spieler aus aller Welt anzutreten!

Mit dem Streaming-Modus kannst du allen zeigen, wer der wahre Renner (ha ha!) in Neo Barcelona ist!

Anpassungen der Schwierigkeit in Echtzeit: Sammle Zeitmanipulationsobjekte und nutze sie strategisch!

Nier: Automata

Am 30. September 2021 haben 2Awesome Studio und Critical Reflex den 2D-Retro-Plattformer Aeon Drive für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch veröffentlicht. Auf Steam wird im Gegensatz zu PlayStation Store Microsoft Store und eShop noch bis zum 7. Oktober ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (13,49 Euro statt 14,99 Euro). In der Spielbeschreibung heißt es: "Aeon Drive ist ein rasanter Action-Platformer, der dich in die neonfarbige Landschaft von Neo Barcelona entführt!Du spielst Jackelyne, eine junge Weltraumrangerin aus einer anderen Dimension, die verzweifelt versucht, nach Hause zurückzukehren, und dabei mit ihrem Raumschiff in der geschäftigen Metropole Neo Barcelona abstürzt. Ausgestattet mit einem Machtschwert, einem Teleportdolch und der einzigartigen Fähigkeit, die Zeit zu kontrollieren, muss Jackelyne alle Antriebskerne finden, um ihr Schiff zu reparieren – und die Stadt vor dem Untergang zu retten."Als Hauptmerkmale werden genannt:Die Protagonistin von Aeon Drive wird von der Schauspielerin Kira Buckland gesprochen, die u. a. für ihre Rollen als 2B in, Reimi Sugimoto in JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable, Trucy Wright in der Ace Attorney-Reihe und Hiyoko Saionji in der DanganRonpa-Serie bekannt ist.Letztes aktuelles Video: Animated Launch Trailer