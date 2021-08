Cursed to Golf: Roguelike-Golfabenteuer für PC und Switch angekündigt

Packendes, präzises und rasantes Golfen

Zufallsgenerierte Golfplätze mit über 100 Löchern

4 herausfordernde und vielfältige Biome

Über 20 einzigartige Kartenverstärkungen

Mini-Spiel-Herausforderungen

Herausforderungsmodi (Tägliche Herausforderung)

Online-Ranglisten

Charmante, golfbesessene Charaktere

Herrliche Pixel-Kunst und wunderschöne HD-Karten

Fetziger Retro-Soundtrack

Screenshot - Cursed to Golf (PC, Switch) Screenshot - Cursed to Golf (PC, Switch) Screenshot - Cursed to Golf (PC, Switch) Screenshot - Cursed to Golf (PC, Switch) Screenshot - Cursed to Golf (PC, Switch) Screenshot - Cursed to Golf (PC, Switch) Screenshot - Cursed to Golf (PC, Switch) Screenshot - Cursed to Golf (PC, Switch) Screenshot - Cursed to Golf (PC, Switch) Screenshot - Cursed to Golf (PC, Switch)

Mit Cursed to Golf haben die japanischen Chuhai Labs und Thunderful Publishing ein 2D-Roguelike-Golfspiel angekündigt, das 2022 für PC und Nintendo Switch erscheinen soll. Auf Steam kann man das Golfabenteuer, bei dem jeder Schlag zählt, bereits auf die Wunschliste setzen, auf itch.io eine frühere Fassung ausprobieren. In der Spielbeschreibung heißt es: "Schlüpfe in die Rolle des Verfluchten Golfers. Ein bizarrer Unfall bringt dich ins Fegefeuer, und das gerade, als du zum Siegerschlag bei einem internationalen Turnier ansetzt. Der Legende nach kannst du ins Land der Lebenden (und zu deinem Siegerpokal) zurückkehren, wenn du die tückischen Golfplätze in diesem Fegefeuer durchspielst. Jeder Platz wird von einem gespenstischen, legendären Caddie geleitet, der dir die mystische Golfkunst beibringt, um dich auf deiner Suche nach Erlösung und Wiedergeburt zu unterstützen.Cursed to Golf verbindet das Golf- mit dem Roguelike-Subgenre. Kämpfe dich durch einen Platz innerhalb der PAR-Grenze oder dein Fluch bringt dich zurück zum Ausgangspunkt! Als zusätzliche Herausforderung haben diese Plätze nicht nur Bunker und Roughs, sondern auch unzählige irre Hindernisse wie Gebläse, Stacheln, TNT-Kisten, Teleporter und vieles mehr. In dieser schrägen Golf-Variante ist alles erlaubt!Auf ewig zum Golfspielen im Fegefeuer verdammt zu sein, hat auch seine Vorteile! Nutze das Birdie-Eye, um aus der Vogelperspektive einen Blick auf den ganzen Platz zu werfen und zu sehen, welche Qualen noch vor dir liegen. Der Par-Zähler geht zur Neige? Zum Glück finden sich überall auf den Plätzen goldene und silberne Schlagidole. Wenn du sie mit einem filmreifen Schwung durchschlägst, werden deine Schläge wieder aufgefüllt. Ass-Karten können das Blatt wieder zu deinen Gunsten wenden, indem sie deine jenseitigen Kräfte bündeln und das Spiel auf unglaubliche Weise manipulieren. Streuschuss, Kehrtwende, Raketenball, Neuversuch sind nur einige der mehr als 20 Karten, die dich wieder auf die Siegerstraße bringen können. Jeder Schlag zählt!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer