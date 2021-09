Cookie Clicker: Bereit für die beliebte Keksehatz auf Steam?

Sammle Kekse und gib sie aus, um noch mehr Kekse zu verdienen

Über 600+ Upgrades

Über 500+ Erfolge

Streichle deinen Drachen

Minispiele

Schalte permanente himmlische Upgrades frei

Musik von C418

Screenshot - Cookie Clicker (PC) Screenshot - Cookie Clicker (PC) Screenshot - Cookie Clicker (PC) Screenshot - Cookie Clicker (PC) Screenshot - Cookie Clicker (PC) Screenshot - Cookie Clicker (PC) Screenshot - Cookie Clicker (PC)

Am 1. September 2021 haben Orteil, DashNet und Playsaurus die nicht mehr ganz backfrische Idle-Taktik Cookie Clicker offiziell für PC veröffentlicht. Der Download der seit dem kostenlosen Browser-Original von 2013 stetig weiterentwickelten Neuauflage via Steam kostet 3,99 Euro. Die bisherigen Nutzerreviews sind "äußerst poisitiv" (aktuell sind 98 Prozent von über 2.600 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Cookie Clicker ist ein Spiel, in dem es darum geht, eine absurde Menge an Keksen herzustellen. Um dir dabei zu helfen, heuerst du eine Vielzahl von hilfreichen Keksherstellern an, wie freundliche Omas, Bauernhöfe, Fabriken und außerirdische Portale. Cookie Clicker wurde ursprünglich im Jahr 2013 veröffentlicht, aber seitdem sehr aktiv weiterentwickelt. Wenn du es schon einmal gespielt hast, solltest du es noch einmal ausprobieren, um alle neuen Funktionen zu sehen!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: TerminTrailer