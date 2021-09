Sovereign Syndicate: Steampunk-Rollenspiel für PC im Anmarsch

Atticus Daley, ein Minotauruswaise, der die Kunst der Zauberei beherrscht, ständig auf der Suche nach Zugehörigkeit und seinem nächsten Schuss.

Clara Reed, eine Freibeuterin mit lebhafter Vergangenheit. Eine gerissene Frau mit einer rebellischen Ader. Folge ihr auf ihrer Suche nach Vergeltung und dem Kurtisanenkiller.

Otto, der treuselige Automat und Begleiter des Ingenieurs Theodore Redgrave. Otto ist mehr als nur ein Haufen Schrauben und Zahnräder. Er will mehr vom Leben als nur dienen und nützlich sein.

Eine große offene Welt zum Erkunden und 20 verschiedene Szenarien im östlichen Teil des Hafenviertels erwarten dich

Drei spielbare Charaktere

Drei miteinander verwobene Geschichten

Verzweigtes Erzähl- und Dialogsystem

Charakteranpassung

Tarotkartensystem

Einzelspieler

Optionaler Hardcore-Modus

Mehrsprachige Unterstützung

Mit Sovereign Syndicate befindet sich bei den kanadischen Crimson Herring Studios ein Steampunk-Rollenspiel im Viktorianischen London für PC in der Mache. Einen anvisierten Veröffentlichungstermin gibt es zwar noch nicht, aber auf Steam kann man das isometrische Open-World-Abenteuer bereits auf die Wunschliste setzen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Wähle aus drei spielbaren Charakteren mit jeweils eigenen verzweigten Geschichten, die miteinander verwoben sind. Entdecke, interagiere und tritt in Aktion, um deine Spuren in dieser Welt und unter ihren Bewohnern zu hinterlassen. Setze deine Fähigkeiten ein, um sie zu verbessern, und vertraue dein Schicksal unserem Tarotkartensystem an. Wie wirst du deine Probleme lösen? Durch Kampf, Verhandlung, Zauberei oder die geballte Zerstörungskraft von Sprengstoff? Du hast die Wahl und all deine Karten liegen auf dem Tisch. Doch sieh dich vor, denn das Hafenviertel ist nichts für schwache Nerven.Tarotkartensystem – Vergiss deine Würfel, wenn du mit zahlreichen verschiedenen Charakteren interagierst. NPCs reagieren auf dein Geschlecht, deine Herkunft, dein Aussehen und deine Worte, du solltest deine Rolle also überzeugend spielen und entsprechend aussehen, wenn du die 'richtigen' Ergebnisse erzielen willst. Aber nicht alles kannst du kontrollieren, denn das Glück spielt seine eigene Rolle und steckt in jeder einzelnen Karte unseres neuen Tarotkartensystems.Fähigkeits- und Etikettensystem – Wenn du Fähigkeiten einsetzt, verbessern sie sich, während Fähigkeiten, die du links liegen lässt, sich verschlechtern. Meistere deine gewählten Fähigkeiten und erfahre mehr über die Welt und ihre Bewohner, um spezielle Dialoge und Optionen für Fähigkeitsproben freizuschalten. Also hab keine Scheu und probiere auch mal ungewöhnliche Dinge aus. Du willst dich in Gin ertränken? Kein Problem, solange du die nötige Konstitution dafür besitzt. Du willst Opium rauchen? Gewiss, aber schlaf dabei bloß nicht ein ... du könntest es sonst bereuen. Du willst alles auf Schwarz setzen? Man lebt nur einmal, wie es so schön heißt. Und auch aus Fehlern kann man lernen ...Vielfältige offene Welt zum Erkunden – Ein viktorianisches London im Steampunk-Fantasy-Stil mit vielen interessanten Charakteren und Orten erwartet dich. Erkunde dunkle Gassen, Opiumhöhlen, Bordelle und vieles mehr auf eigene Gefahr oder gib dich ihren lasterhaften Vergnügungen hin. Erforsche die Welt, interagiere, tritt in Aktion und beschreite dabei deinen ganz eigenen Weg.Drei Charaktere, drei Geschichten – Spiele einen von drei Charakteren mit jeweils eigener Geschichte, die alle im Hafenviertel spielen und sich aufgrund deiner Entscheidungen entfalten.Jeder der Charaktere besitzt eigene Fähigkeiten, Ausrüstung und besondere Kenntnisse, und sie müssen einander helfen, um voranzukommen. Wirst du deinen Gefährten trauen und können sie auf dich bauen? Schließlich ist nicht jeder ein geborener Held."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer