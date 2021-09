Cosmonious High: Job-Simulator-Studio kündigt VR-Abenteuer in galaktischer Katastrophenschule an

Screenshot - Cosmonious High (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Cosmonious High (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Cosmonious High (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality) Screenshot - Cosmonious High (HTCVive, OculusQuest, OculusRift, ValveIndex, VirtualReality)

Wer sich bereits über die mangelnde Ausstattung deutscher Bildungsstätten beschwert, dürfte bei einem Ausflug in den VR-Titel Cosmonious High vor Schreck erstarren. Das VR-Adventure im Weltraum hält schlimmere Katastrophen bereit als das Wortspiel "Schul-All-Tag".Ob nun ein Meteorit ins Schulgebäude kracht oder der Schulbus selbst - irgendwo brennt es hier immer, und zwar wortwörtlich. Der Spieler muss das Chaos mit Hilfe von viel Humor und seiner Spezialkräfte lösen, die sich in brenzligen Situationen in seinen Händen entwickeln. Mit Hilfe von Bewegungskontrollen werden schon im Trailer mannigfaltige Brandherde gelöscht. Das Spiel von VR-Veteran Owlchemy Labs ( Job Simulator Vacation Simulator ) soll im Laufe des Jahres 2022 für Oculus Quest sowie SteamVR erscheinen."Willkommen an der Cosmonious High, einer Highschool für Aliens, an der es definitiv keine Störungen gibt! Nachdem du eine Bruchlandung hingelegt hast und einen ersten unvergesslichen Schultag erlebst, erkundest du die Räume, schaltest Kräfte frei, entdeckst den Grund der Fehlfunktionen und rettest die Schule vor dem kosmischen Chaos.Lebendige Charaktere – Erlebe eine ganz neue Qualität der VR-Interaktion mit dynamischen Charakteren, die auf natürliche Gesten reagieren. Unterhalte dich mit schrägen Typen aus deiner Schulclique, klatscht euch ab oder begrüßt euch mit der Faust! Mächtige Welt – Die gesamte Schule ist ein einziger interaktiver Spielplatz für deine außerirdischen Kräfte. Aber denk dran: Räume zu vereisen, macht noch keinen Schneetag!Einzigartige Erkundungen – Erkunde den größten Raum, den Owlchemy Labs je gebaut hat! Hänge mit Freunden in der Aula ab, experimentiere im Fach Chemosophie und werde in Visualetics so richtig kreativ. Atemberaubende Grafiken – so einzigartig und verspielt, wie die Schule selbst. Freue dich auf die pulsierende, farbenfrohe Welt von Cosmonious High!"