Skabma - Snowfall: Mystisches Arktisabenteuer angekündigt

Tiefgehende Geschichte - Eine originelle Erzählung rund um das letzte indigene Volk Europas, die Sámi. Genieße die vollständig in NordSamisch synchronisierten Videosequenzen und tauche ein in dieses narrative Abenteuer.

Schutzgeister - Finde die vier Schutzgeister: Skuolfi – die Eule, Guovža – den Bär, ÄŒámsa – die Forelle und Rieban – den Fuchs. Sie alle verfügen über unterschiedliche Kräfte, die deine Bewegungen beeinflussen – und deine Fähigkeit, dem Chaos, welches sich im Sámiland ausbreitet, Einhalt zu gebieten.

Trommle und erkunde - Nutze deine Trommel und die Kräfte der Schutzgeister, um unsichtbare Elemente der arktischen Wildnis zu enthüllen. Folge Pfaden zu Sammelgegenständen und den Geistern von Menschen und Bäumen, die dir dabei helfen, Hürden zu meistern und Rätsel, welche deine Umgebung einbeziehen, zu lösen.

Tauche ein in die Welt des hohen Nordens - Entdecke, untermalt von zauberhafter Musik, mysteriöse Landschaften in der realen Welt und der Geisterwelt und lerne mit der preisgekrönten Sängerin Hildá Länsman den traditionellen Yoik-Gesang der Sámi kennen. Erkunde Áilus Welt, finde Großvaters Familienschätze und Aufzeichnungen darüber, wie Außenstehende die Sámi-Kultur sehen, fange Hasen und rede mit Geistern, um mehr über die Spielwelt und die Geschichten der Sámi zu erfahren.

Mit Skabma - Snowfall haben die finnischen Entwickler Red Stage Entertainment und Publisher PID Games ein arktisches Action-Adventure angekündigt, das Anfang 2022 für PC erscheinen soll. Nicht näher spezifizierte Konsolenadaptionen sind laut Gematsu ebenfalls geplant. Via Steam und Epic Games Store kann man das schamanische Abenteuer bereits auf die Wunschliste setzen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Skábma – Snowfall lässt dich auf völlig neuartige Weise die Geschichten und Kultur des Sámi-Volkes entdecken. Erkunde die Schönheit der Arktis in einer Welt, in der die alten Lagerfeuergeschichten des hohen Nordens zum Leben erwachen! Löse clevere Rätsel, welche deine Umgebung einbeziehen und meistere Platformer-Herausforderungen, während du die Erzählung dieses narrativen Third-Person Abenteuerspiels vorantreibst. Nach einem Unfall bei einer Teerbrenngrube ist im nahegelegenen Sámi-Dorf nichts mehr so wie früher. Eine merkwürdige Krankheit breitet sich aus und befällt Menschen, Tiere, und das Land, auf dem sie leben.Schlüpfe in die Rolle des jungen Sámi-Hirten Áilu, der eine fortgelaufene Rentierkuh sucht. Die Lösung des Rätsels um das grassierende Chaos scheint greifbar nah, als Áilu eine verzauberte Trommel namens Goavddis findet. Den Infizierten läuft die Zeit davon, doch das lange verschollene Wissen der Sámi-Heiler Noaidis erschallt noch immer im Inneren der Trommel. Was verschollen ist, kann auch wiedererlangt werden! Suche die vier Schutzgeister und finde zurück zur Natur, um den Ursprung der Krankheit ausfindig zu machen. Es ist an der Zeit, ein neuer Noaidi für eine neue Ära zu werden!"Als Hauptmerkmale werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer