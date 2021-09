Big Brain Academy: Kopf an Kopf: Knobelparty für Switch angekündigt

Screenshot - Big Brain Academy: Kopf an Kopf (Switch) Screenshot - Big Brain Academy: Kopf an Kopf (Switch) Screenshot - Big Brain Academy: Kopf an Kopf (Switch) Screenshot - Big Brain Academy: Kopf an Kopf (Switch) Screenshot - Big Brain Academy: Kopf an Kopf (Switch) Screenshot - Big Brain Academy: Kopf an Kopf (Switch) Screenshot - Big Brain Academy: Kopf an Kopf (Switch) Screenshot - Big Brain Academy: Kopf an Kopf (Switch) Screenshot - Big Brain Academy: Kopf an Kopf (Switch) Screenshot - Big Brain Academy: Kopf an Kopf (Switch)

Nintendo hat das Party-Knobelspiel Big Brain Academy: Kopf an Kopf ab 39,99€ bei vorbestellen ) alias Big Brain Academy: Brain vs. Brain angekündigt, das am 3. Dezember 2021 für Switch erscheinen soll. Im eShop kann man den auch im Handel erscheinenden Knobelwettkampf für bis zu vier Spieler bereits für 29,99 Euro vorbestellen. Zuvor gab es bereits eine Big Brain Academy für DS sowie eine Big Brain Academy für Wii In der Spielbeschreibung heißt es: "Wer ist das Superhirn in deiner Familie? Testet euren Grips und findet es heraus – mit Big Brain Academy: Kopf an Kopf für Nintendo Switch. Stelle dich den Herausforderungen für dein Gehirn in fünf Kategorien: Vision, Memoria, Analyse, Algebra und Piktura. Meistere jede dieser Kategorien und steigere deinen Gehirnwert!Spiele mit insgesamt bis zu vier Spielern gleichzeitig oder messe dich im Geist-Kampf mit Spielern aus aller Welt, selbst wenn ihr nicht zur selben Zeit antretet. Wärme schon mal deinen Grips auf und baue deinen Gehirnwert auf viele verschiedene Weisen auf – sei es, indem du allein knifflige Rätsel löst oder indem du dich in geistreichen Wettbewerben gegen deine Rivalen behauptest!"Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer