Prinny Presents NIS Classics Volume 2: Actionreiches Rollenspiel-Doppelpack kommt im Frühjahr 2022

NIS America hat die zweite Edition der Prinny-Presents-Reihe angekündigt. Das explosive Pinguin-Maskottchen übernimmt hier praktisch nur die Rolle des Gastgebers. Im Fokus stehen die enthaltenen Action-Rollenspiele Makai Kingdom: Reclaimend and Rebound sowie ZHP: Unlosing Ranger vs. Darkdeath Evilman - beide inklusive "hochskalierter Artworks".Die in der Sammlung enthaltenen Titel geben im Frühjahr 2022 ihr Debüt auf der Nintendo Switch und erscheinen im gleichen Zeitraum auch für den PC (via Steam). Im offiziellen Online-Store von NIS America ist zudem eine Limited Edition (99,99 Dollar) für die Switch erhältlich, die u.a. ein Hardcover-Artbook, die Soundtracks sowie jeweils einen "Acrylic Stand with Collector's Coin" zu den Spielen enthält."Makai Kingdom: Reclaimed and Rebound handelt von Lord Zetta, einem Meister der taktischen Kriegsführung, der die Unterwelt zurückerobern möchte – als Buch. Mit gerissenen Strategien, ultramächtiger Magie und einer breiten Palette verrückter, tödlicher Waffen versucht Lord Zetta, die Kontrolle über die Länder seiner Feinde zu erlangen. Dank des einzigartigen INVITE-Systems können die Armeen herbeigerufen werden, die auf dem Schlachtfeld den Willen ihres Meisters erfüllen und die Feinde dominieren.Wenn der Durst nach neuen Ländereien noch nicht gestillt wurde, geht es direkt mit ZHP: Unlosing Ranger vs. Darkdeath Evilman weiter. Der Titel bietet ein ultimatives System zur Charakteranpassung, mit dem Charaktere von den Zehen bis zur Nase individualisiert werden können! Die Charaktere können nicht nur Feinde in die Flucht schlagen, sondern auch einen Stützpunkt errichten und sich durch eine Vielzahl an Leveln kämpfen, die alle nach dem Zufallsprinzip generiert werden und Teil deiner eigenen, einzigartigen Geschichte sind.Letztes aktuelles Video: Announcement Trailer Nintendo Switch PC