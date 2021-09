Rising Lords: Mittelalterliche Runden-Strategie marschiert unter dem Banner von Deck13

Finde die perfekte Balance - Jongliere Produktion, Ressourcengewinnung, Diplomatie und Verrat, Steuern und Rationen

Taktik - Nutze deine Kartenfähigkeiten sowie Moral, Gelände und unterschiedliche Truppentypen, um den Gegner auszukontern

Simultaner Multiplayer - Alle können gleichzeitig agieren und niemand muss warten

Psychologie des Krieges - Nutze Figuren wie den Bischof oder den Gauner, um den Gegnern zuzusetzen

Strategische Kämpfe - Belagere die Städte deiner Feinde um sie auszuhungern, stürme ihre Festungen oder warte bis sie zu dir kommen

Anpassung - Bestimme Aussehen und Fähigkeiten deines Anführers und erstelle die perfekten Städte und Armeen

Die Kölner Entwickler Argonwood haben sich mit Deck13 Spotlight zusammengetan, um ihre aktuell im Early Access für PC befindliche Mittelalter-Taktik Rising Lords gemeinsam fertigzustellen. Der Download via Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "größtenteils positiv"ausfallen, kostet derzeit 16,79 Euro. Mit Erscheinen der für Mitte 2022 geplanten Vollversion soll der Preis allerdings angehoben werden.Spielbeschreibung des Herstellers: "Rising Lords ist ein deutsches, rundenbasiertes Strategiespiel mit Karten- und Brettspielelementen. Sende deine Leibeigenen aus, um in deinem Namen zu kämpfen und zu sterben... oder gewähre ihnen gute Lebensbedingungen, um sie dann auf deinen Feldern und in den Schmieden und Steinbrüchen auszubeuten!Treibe Steuern ein und sammle Ressourcen. Bestimme Rationen und teile deine Arbeiter ein. Hebe Armeen aus und baue mächtige, befestigte Städte! Bilde deine Leute zu Rittern aus oder opfere sie auf einem weit entfernten Schlachtfeld... Aber sei vorsichtig - Selbst die demütigsten Bauern werden irgendwann rebellieren... Zusätzlich zu den Schlachten und Scenarios, sowie einer Kampagne, hat Rising Lords einen umfassenden Multiplayer Modus. Lass deine Freunde bezahlen für Ihre Frechheit, dein Recht auf den Thron in Frage zu stellen!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Anniversary Update