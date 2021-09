Mahokenshi: Kartenbasiertes Samurai-Abenteuer für PC angkündigt

Haus Saphir – Verteidigung, es erhält seine Macht von Kappa, dem Herrscher über Seen und Flüsse.

Haus Topas – Geschick, es erhält seine Macht vom Kitsune, dem Meister über Feuer und Illusionen

Haus Rubin – Leidenschaft, es erhält seine Macht von Tengu, dem geflügelten Fürsten der Berge.

Haus Jade – Geheimhaltung, es erhält seine Macht von Ogumo, dem Spinnen-Kami der tiefen Wälder.

Mit Mahokenshi hat das Pariser Game Source Studio ein von japanischer Folklore und Mythen inspiriertes Deckbuilding-Abenteuer angekündigt , das Anfang 2022 im Early Access für PC erscheinen soll. Auf Steam kann man die fernöstliche Kartentaktik bereits auf die Wunschliste setzen."Mahokenshi ist mein Versuch, innovative Wege zu finden, Brettspiele und Videospiele miteinander zu vereinen. Es ist ein echtes Abenteuer, das alles beinhaltet, was ich mir für die Spieler:innen nur wünschen kann: Interessante Herausforderungen, schwere Entscheidungen und eine fesselnde Welt", so Game Director David Cicurel.Spielbeschreibung des Herstellers: "In Mahokenshi werden die Spieler:innen zu mächtigen Samurai-Magiern, den sogenannten Mahokenshi, die die Himmelsinseln vor einem uralten Feind – den Mächten des Verderbens – schützen. Spieler:innen kämpfen mit Klingen und Magie und wählen einen Samurai aus einem der vier verschiedenen Häuser aus, die über den weiteren Deckbau entscheiden. Jedes Haus verkörpert einen bestimmten Spielstil und erhält seine Macht von einem anderen Elementargeist, dem Kami.Mahokenshi beinhaltet mehr als 300 liebevoll illustrierte Karten sowie komplett animierte 3D-Charaktere und detaillierte Spielfelder, die in Hexagone unterteilt sind, um die Navigation, Erkundung und Kämpfe auf den Abenteuern zu vereinfachen. Auf der Reise durch die Himmelsinseln warten mächtige Feind:innen auf die Spieler:innen, aber auch idyllische Dörfer und Möglichkeiten, das eigene Deck zu erweitern und Karten zu stärken.Das Spiel vereint Taktik, Erkundung und Deckbau mit den Grundlagen eines Strategiespiels, während die Mächte des Verderbens immer stärkere Gegner:innen hervorbringen. Der rundenbasierte Kampf bietet Zeit für strategische Überlegungen und das Erschaffen von mächtigen Kartenkombos. Sobald die Spieler:innen die Hauptkampagne abgeschlossen haben, werden neue Vorteile und Fähigkeiten freigeschaltet, die für einen erneuten Spieldurchlauf genutzt werden können.Mahokenshi wurde von einem Team von Game Source Studio entworfen und erschaffen. unter Federführung von David Cicurel, dem preisgekrönten Brettspieldesigner, der unter anderem Titel wie Chronicles of Crime hervorgebracht hat. Seine Erfahrung in Sachen Spieledesign stellen einen wichtigen Teil von Mahokenshi dar und er hat sich von klassischen Brettspielen sowie rundenbasierten Computerspielen inspirieren lassen."Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer