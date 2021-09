Marvel's Spider-Man 2: Peter Parker und Miles Morales kehren zurück

Screenshot - Marvel's Spider-Man 2 (PlayStation5) Screenshot - Marvel's Spider-Man 2 (PlayStation5) Screenshot - Marvel's Spider-Man 2 (PlayStation5)

Mit Marvel's Spider-Man 2 haben Insomiac Games und Sony im Rahmen des PlayStation Showcase 2021 eine Fortsetzung zur Superhelden-Action Marvel's Spider-Man bzw. Marvel's Spider-Man: Miles Morales angekündigt, die 2023 exklusiv für PlayStation 5 erscheinen soll. Auf dem PlayStation Blog heißt es von den Entwicklern: "Wir sind unfassbar glücklich, die Reise von Peter Parker und Miles Morales in ihrem bisher epischsten Singleplayer-Abenteuer fortsetzen zu können, das 2023 exklusiv für PlayStation 5-Konsolen erscheint.Wir freuen uns schon darauf, die Möglichkeiten der Konsole voll auszureizen, aber genauso spannend ist es für uns, in diesem Nachfolger ganz neue Geschichten für Peter und Miles zu schreiben. Wie in unseren vorherigen Spider-Man-Spielen wollen wir nicht einfach eine tolle Superhelden-Geschichte erzählen, sondern auch eine packende menschliche Geschichte, eine mit Herz und Humor, die uns die Person hinter der Maske näherbringt.Ein Großteil des Entwicklerteams hinter Marvel‘s Spider-Man kehrt zurück, um Marvel‘s Spider-Man 2 zu entwickeln, darunter Bryan Intihar (Creative Director) und Ryan Smith (Game Director). Der heutige Spiel-Trailer ist nur ein Vorgeschmack auf all die neuen Fähigkeiten, die unsere Helden erlernen werden, die Anzüge, die sie tragen werden (mehr dazu ein andermal), und die Schurken, die ihnen den Garaus machen wollen. Und apropos Schurken, habt ihr den letzten Satz am Ende des Trailers mitbekommen? Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass Tony Todd (bekannt als Candyman) in Marvel’s Spider-Man 2 den symbiotischen Venom sprechen wird. Außerdem kehren auch Yuri Lowenthal und Nadji Jeter zurück, um erneut Peter bzw. Miles zu sprechen. Wir hatten das Glück, in unseren Spider-Man-Spielen mit so vielen unglaublich talentierten Darstellern arbeiten zu dürfen, und Tony ist da einfach ein wunderbarer Neuzugang."Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer