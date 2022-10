Marvel's Spider-Man 2: Entwickler halten an Release im nächsten Jahr fest

Marvel's Spider-Man 2: Entwickler machen "gute Fortschritte"





Don't. We're making good progress and it's still slated for 2023. Showing games takes time, effort, resources, and coordination.



Weiteres Showcase in diesem Jahr vorstellbar

Über ein Jahr ist es her, dass Marvel's Spider-Man 2 als nächster großen Titel von Insomniac Games für 2023 angekündigt wurde. Der Entwickler bestätigt den Zeitraum nun noch einmal.Und das, obwohl ein offizielles Showcase des Titels bislang aussteht. Doch die Reaktion des Studios auf den Twitter-Kommentar eines Fans dürfte beruhigende Gewissheit schaffen.Der Fan machte sich aus dem genannten Grund wohl Sorgen darüber, dass die Veröffentlichung von Marvel's Spider-Man 2, wie die so vieler starker Videospielvertreter in den vergangenen Wochen und Monaten, ebenfalls nach hinten verschoben werden könnte. Über seinen offiziellen Twitter-Auftritt versicherte Insomniac Games allerdings, dass das Spiel noch immer auf dem richtigen Weg ist, um im nächsten Jahr zu erscheinen, da das Entwicklerteam gute Fortschritte machen würde.Neben Marvel's Spider-Man 2 wurde auch Marvel's Wolverine als neues Projekt seitens Insomniac Games für die PlayStation 5 angekündigt . Allerdings erhielt auch letzteres bislang keinen neuen Trailer. Trotz der Tatsache, dass Sony in diesem Jahr eine ganze Reihe seiner State of Play-Showcases abhielt, blieb die Enthüllung von Neuigkeiten für die beiden erwarteten Titel des Unternehmens für 2023 und darüber hinaus aus.Vertraut man auf die Beobachtungen einiger Branchenkenner, so ist es wahrscheinlich, dass Sony noch in diesem Jahr ein weiteres Showcase abhalten könnte. Mit diesem dürfte man sich wohl auf Spiele, die im Jahr 2023 erscheinen, sowie die Launch-Titel für PlayStation VR 2 konzentrieren. Wie Dualshockers berichtet , behauptete ein Medienanalyst erst kürzlich, dass Sony beschlossen haben könnte, alle Präsentationen zu verschieben, ehe die britische CMA eine endgültige Entscheidung über den Deal zwischen Microsoft und Activison-Blizzard getroffen hat.Aktuell gilt God of War Ragnarök, das jüngst mit einem größeren Pre-Launch-Patch versorgt wurde , als größter Launch für den Rest des Jahres auf der PS5. Für den PC stehen die Uncharted Legacy of Thieves Collection sowie Marvel's Spider-Man Miles Morales auf dem Plan.Der erste Teil von Marvel's Spider-Man von Insomniac Games gilt als eine der stärksten Videospieladaptionen der beliebten Geschichte um die Superhelden-Spinne. Nach dessen Erfolg übernahm Sony das Studio, um an weiteren Marvel-Projekten zu arbeiten. Darüber hinaus wird erwartet, dass Insomniac Games an weiteren Fortsetzungen des Ratchet and Clank -Franchise arbeiten könnte. So nutzte Rift Apart , ebenfalls aus der Hand Insomniacs, die neuen Hardware-Funktionen der PS5 zielsicher aus, was dem Titel zu überwiegend starken Bewertungen im vergangenen Jahr verhalf Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer