Marvel's Spider-Man 2: Umfangreicher Gameplay-Trailer zeigt Kraven, Lizard und Peters neue Kräfte

Marvel’s Spider-Man 2: Kraven the Hunter bläst zur Jagd

Es ist wohl keine Überraschung, dasssich im gestrigen PlayStation Showcase blicken ließ und die freundlichen Spinnen aus der Nachbarschaft in Szene gesetzt hat.Dass Insomniacs dritter Streich nach dem ersten Teil und dem Miles Morales-Ableger immer noch kein konkretes Release-Datum bekommen hat, dagegen schon – auch weiterhin soll das Helden-Doppelpack sich im unkonkreten Herbst auf die PlayStation 5 schwingen. Immerhin: Diezeigt das dynamische Duo samt Gegenspieler.Mindestens einer der Antagonisten in Marvel’s Spider-Man 2 wird dabei Sergei Nikolaevich Kravinoff alias, der mit seiner exzellenten Spürnase und seinem Trupp an Hilfsjägern den Dschungel verlassen hat, um New York zu überfallen. Im zehnminütigen Gameplay-Trailer hat er es in der Stadt, die niemals schläft, vor allem auf Doktor Curt Conners, auch bekannt unter seinem Superschurken-Alias Lizard abgesehen.Peter und Miles wollen die wildgewordene Echse derweil vor ihrem Jäger beschützen und schwingen sich quer durch New York, um Kravens Machenschaften Einhalt zu gebieten. Dabei kommen nicht nur Miles' Elektro-Kräfte und seine Unsichtbarkeit zum Einsatz, sondern auch Peters offenbar frisch erworbeneDer ehemals in rot gehüllte Spider-Man rockt zusammen mit dem Symbiont als Anzug nun nämlich ein schickes schwarzen Outfit und schleudert seine Gegner nicht mehr nur mit Netzen, sondern auch mitdurch die Gegend. Doch die Verwandlung hat einen Preis und Comic-Fans dürften ahnen, welchen Weg Peter im Laufe des Spiels bestreiten wird.Ob Peter und Miles Kraven the Hunter stoppen und Lizard beschützen können, habt ihr dann im Herbst diesen Jahres selbst in der Hand. Wie bereits erwähnt, halten sich Sony und Insomniac Games bislang mit einemzurück, ein Synchronsprecher hat sich aber im März verplappert und verriet, dass